SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Driessen waarschuwt fans: "Een groot gedeelte zal niet door gaan"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen verwacht niet dat Feyenoord - SC Heerenveen doorgaat. Nederland wordt momenteel geteisterd door winterse weeromstandigheden en dat heeft ook invloed op de speelronde. 

De KNVB maakt bekend dat alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie niet doorgaan, maar dat er door de wedstrijden in de Eredivisie van zaterdag en zondag nog geen streep gaat. Driessen kan zich niet voorstellen dat er dit weekend op alle velden afgetrapt gaat worden. "Ik denk dat er een groot gedeelte niet door zal gaan", voorspelt hij in een video-item van de Telegraaf. "De eerste wedstrijd is er al af (NEC - FC Utrecht, red.) en dat is natuurlijk doodzonde."

Driessen denkt dat het per regio zal verschillen of er gevoetbald kan worden. "Normaal gesproken zullen Feyenoord en SC Heerenveen niet spelen. Er is een hele slechte weersverwachting, dus ik denk dat het daar niet door zal gaan", besluit de journalist. SC Heerenveen en Feyenoord trappen vooralsnog zondagmiddag om 12.15 uur af in het Abe Lenstra Stadion. Ajax komt later in actie. Om 14:30 uur staat het duel met promovendus Telstar op het programma.

