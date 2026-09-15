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Driessen waarschuwt Jordi Cruijff: "Die zit meer aan het lachgas"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax staat op het punt om zich te versterken met Yves Bissouma, een 30-jarige middenvelder uit Mali. Valentijn Driessen heeft echter een duidelijke mening over de speler, die vorig seizoen nog onder contract stond bij Tottenham Hotspur. 

"Dat is een Malinees die meer aan het lachgas zit dan dat hij aan het trainen is", sprak hij bij Vandaag Inside. "Recreatief lachgas, een voetballer... Hij komt ook vaak te laat op trainingen. En dan wilde Jordi Cruijff Noa Lang niet, dat was in zijn ogen zogenaamd een lastige jongen", blikt Driessen terug. 

"Dan haal je hém binnen, dan haal je de problemen juist", vervolgt de verslaggever van de Telegraaf zijn duidelijke waarschuwing aan het adres van technisch directeur Jordi Cruijff. "Die historie van die jongen... Dat is niet van twintig jaar geleden, maar van vorig jaar", constateert Driessen.

Overigens snapt Johan Derksen wel dat de club uit Amsterdam uiteindelijk niet in zee is gegaan met Noa Lang, die in het verleden nog bij Ajax en PSV heeft gespeeld. "Als je Noa Lang binnenhaalt, haal je ellende in je team", constateert hij. 

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