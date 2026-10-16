Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"

"Heel veel goede trainers zijn goede communicators", begint Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Guus Hiddink en Leo Beenhakker, die kun je zo voor de Veiligheidsraad laten toespreken en dan zaten zij aan hun lippen gekluisterd. Ook Frank de Boer en Toby Alderweireld hadden het erover. Zij hebben heel veel in een kleedkamer gezeten en het heeft wel een kern van waarheid."

Kapteijns vergelijkt de situatie bij Ajax met een docent die zijn leerlingen niet weet te boeien. "In een jaar moet je heel veel naar die man luisteren en het is net als een leraar op de middelbare school. Bij zo'n eerste les kon je dan al denken: 'Poeh, dit wordt een lang jaar', en bij andere was je meteen geboeid. Die spelers van Ajax hebben natuurlijk ook bij de eerste ontmoeting bij Míchel gedacht: 'Dit wordt een lang jaar'."