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Driessen waarschuwt Míchel: "Daar gaan spelers misbruik van maken"

Thomas
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

De manier waarop Ajax-trainer Míchel Sánchez communiceert, zorgt voor de nodige kritiek. De Spaanse oefenmeester maakt volgens Jeroen Kapteijns en Valentijn Driessen geen sterke indruk met zijn taalgebruik. De twee journalisten vrezen dat de spelersgroep van Ajax de trainer daardoor op termijn minder serieus zal nemen.

"Heel veel goede trainers zijn goede communicators", begint Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Guus Hiddink en Leo Beenhakker, die kun je zo voor de Veiligheidsraad laten toespreken en dan zaten zij aan hun lippen gekluisterd. Ook Frank de Boer en Toby Alderweireld hadden het erover. Zij hebben heel veel in een kleedkamer gezeten en het heeft wel een kern van waarheid."

Kapteijns vergelijkt de situatie bij Ajax met een docent die zijn leerlingen niet weet te boeien. "In een jaar moet je heel veel naar die man luisteren en het is net als een leraar op de middelbare school. Bij zo'n eerste les kon je dan al denken: 'Poeh, dit wordt een lang jaar', en bij andere was je meteen geboeid. Die spelers van Ajax hebben natuurlijk ook bij de eerste ontmoeting bij Míchel gedacht: 'Dit wordt een lang jaar'." 

Vooral het Engels van de trainer krijgt kritiek. "Naar het Engels kan je niet luisteren, dat is echt een drama", vervolgt Kapteijns. "Dat is heel vermoeiend, dat vergt zoveel van je concentratie om te begrijpen wat je bedoelt... En in het Spaans zit er altijd een tolk en dat heeft altijd vertraging. In het voetbal zit het altijd in de details, maar details moet je ook kunnen benoemen en uitleggen en als je de taal niet goed beheerst, is het heel lastig om tot de details te komen."

Driessen sluit zich volledig aan bij de kritiek van zijn collega en verwacht dat de spelers van Ajax misbruik kunnen maken van de situatie. "Ik vind dit een heel goed verhaal. Het punt is ook dat spelers daar heel snel misbruik en gebruik van maken. Die gaan er ook om lachen. Dan kom je in de kleedkamer en dan wordt er om gelachen en dan denken ze: 'Daar heb je hem weer'. Je wordt dan niet meer serieus genomen", besluit hij.

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