Driessen waarschuwt Míchel: "Dan moet je hem direct buiten zetten"
Mike Verweij en Valentijn Driessen plaatsen grote vraagtekens bij het selectiebeleid van Míchel Sánchez. De trainer van Ajax rouleert op verschillende posities en volgens de journalisten van De Telegraaf kan dat de Amsterdammers dure punten kosten in de strijd om de landstitel.
In Kick-Off van De Telegraaf wordt de start van Míchel vergeleken met die van zijn voorganger John Heitinga. Verweij denkt niet dat Heitinga met deze ploeg betere resultaten had geboekt, maar vindt wel dat hij meer tijd had verdiend. "Nee, dat denk ik niet", aldus Verweij. "Maar Heitinga had wel langer de kans verdiend. Menno Geelen en Alex Kroes zijn onder de druk bezweken. Danny Blind van Louis van Gaal hebben ook een stevige vinger in de pap gehad bij zijn ontslag."
Volgens Verweij moet bovendien worden meegewogen dat Míchel over een sterkere selectie beschikt. "Ajax is vorig jaar vijfde geworden. Ik denk dat dat John Heitinga ook wel was gelukt", gaat de Ajax-volger verder. "Als je dit statistiekje over drie of vier wedstrijden laat zien, dan denk ik dat Míchel het uiteindelijk beter heeft gedaan, maar dat is ook omdat hij een veel betere selectie heeft."
Afgelopen zaterdag liet Ajax in eigen huis punten liggen tegen Excelsior: 2-2. Verweij wijst daarbij nadrukkelijk naar de keuzes van Míchel. "Wat Míchel doet, is met het oog op de landstitel levensgevaarlijk. Als je met Tolu (Arokodare, red.) en Ouazane was begonnen, dan hadden ze hem echt gewonnen. Dit zijn twee hele dure punten."
Driessen ziet overeenkomsten met de discussie die eerder rond Francesco Farioli speelde. "Dit is een stokpaardje dat je had bij Farioli: waarom begint hij niet met zijn beste ploeg?", vraagt hij zich af. "Deze man doet dat ook elke keer. Ik mag niet hopen dat hij denkt dit zijn sterkste ploeg is, want dan moet je hem direct buiten zetten."
Ook de defensie van Ajax komt ter sprake. Youri Baas en Thilo Kehrer vormen momenteel het centrale duo, maar overtuigen volgens Verweij nog niet volledig. "In potentie is het een hele goede verdediging, maar het ziet er nu nog niet heel goed uit", aldus de journalist. Verweij kreeg van Baas te horen dat de onderlinge afstemming nog voor verbetering vatbaar is.
Driessen denkt dat het vertrek van Daley Blind daarin een rol speelt. "Ze missen Daley Blind blijkbaar", stelt hij. "Verdedigend ging het qua organisatie beter met hem. Ter Stegen heeft alles voor zich en is daar in feite ook verantwoordelijk voor. Hij moet veel meer coachen, maar het blijkt niet allemaal even goed te lopen achterin."
Tot slot bespreken Verweij en Driessen een veelbesproken moment uit Ajax - Excelsior. Baas raakte een tegenstander met zijn voet in het gezicht. Volgens Driessen had de bal op de stip gemoeten. "Het is gewoon gevaarlijk spel en dat is een overtreding. Het was in de zestien, dus dan is het gewoon een penalty. Hoe simpel wil je het hebben? Dan had je met 2-3 verloren. De bal kan gespeeld worden, maar het is gevaarlijk spel. Die jongen krijgt een schoen in zijn gezicht en dan is het gewoon een penalty."d
Driessen waarschuwt Míchel: "Dan moet je hem direct buiten zetten"
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