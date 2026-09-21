Driessen waarschuwt Míchel: "Dan moet je hem direct buiten zetten"

Mike Verweij en Valentijn Driessen plaatsen grote vraagtekens bij het selectiebeleid van Míchel Sánchez. De trainer van Ajax rouleert op verschillende posities en volgens de journalisten van De Telegraaf kan dat de Amsterdammers dure punten kosten in de strijd om de landstitel.

In Kick-Off van De Telegraaf wordt de start van Míchel vergeleken met die van zijn voorganger John Heitinga. Verweij denkt niet dat Heitinga met deze ploeg betere resultaten had geboekt, maar vindt wel dat hij meer tijd had verdiend. "Nee, dat denk ik niet", aldus Verweij. "Maar Heitinga had wel langer de kans verdiend. Menno Geelen en Alex Kroes zijn onder de druk bezweken. Danny Blind van Louis van Gaal hebben ook een stevige vinger in de pap gehad bij zijn ontslag." Volgens Verweij moet bovendien worden meegewogen dat Míchel over een sterkere selectie beschikt. "Ajax is vorig jaar vijfde geworden. Ik denk dat dat John Heitinga ook wel was gelukt", gaat de Ajax-volger verder. "Als je dit statistiekje over drie of vier wedstrijden laat zien, dan denk ik dat Míchel het uiteindelijk beter heeft gedaan, maar dat is ook omdat hij een veel betere selectie heeft." Afgelopen zaterdag liet Ajax in eigen huis punten liggen tegen Excelsior: 2-2. Verweij wijst daarbij nadrukkelijk naar de keuzes van Míchel. "Wat Míchel doet, is met het oog op de landstitel levensgevaarlijk. Als je met Tolu (Arokodare, red.) en Ouazane was begonnen, dan hadden ze hem echt gewonnen. Dit zijn twee hele dure punten."