Driessen: "Wat dat betreft mag je dat Heitinga wel kwalijk nemen"

Ajax begon zondag sterk tegen PEC Zwolle, met volgens Valentijn Driessen de beste eerste helft van het seizoen. Toch zakten de Amsterdammers na rust ver terug. De journalist van De Telegraaf wijst vooral naar het wisselbeleid van trainer John Heitinga.

"Als Heitinga dat als norm kan hanteren tegen Internazionale komende woensdag in de Champions League, want daar gaat het dan natuurlijk om, dat je een bepaald niveau haalt en anders ga je eraan onderdoor tegen dat soort tegenstanders. Dat moet Ajax zien te voorkomen", aldus Driessen.

Volgens hem lag het omslagpunt bij de viervoudige wissel. "Sutalo zit gewoon niet in zijn beste fase en die speelt dan weliswaar bij Kroatië, maar de eerste de beste bal levert hij in en wordt een doelpunt voor PEC Zwolle. Ze kwamen daardoor helemaal terug in de wedstrijd en voelden dat er wat te halen viel. De tweede helft zakte Ajax wel heel erg diep, eigenlijk wel door de ondergrens."

Daarnaast begrijpt Driessen weinig van de keuzes rond de zomeraankopen. "Waar iedereen op zat te wachten, was de rentree van Kasper Dolberg. En die komt dan niet. Hij mag 90 minuten op de bank zitten en naast hem zat Moro, ook negentig minuten op de bank. Gloukh mocht er dan nog wel even in. Als je al die transfersommen bij elkaar optelt, dan zit je aan dertig miljoen."

Daarom vindt de journalist dat Heitinga zich moet verantwoorden. "Wat dat betreft mag je dat Heitinga wel kwalijk nemen, want volgens mij zouden dat spelers zijn die Ajax zouden versterken en dan zitten ze allemaal op de bank."