Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

Valentijn Driessen is van mening dat het doelpunt van Wout Weghorst in de wedstrijd FC Utrecht - Ajax (2-1) onterecht werd afgekeurd. De journalist van De Telegraaf vindt dat scheidsrechter Danny Makkelie meer persoonlijkheid had moeten tonen toen hij door de VAR naar het scherm werd geroepen.

Weghorst dacht Ajax op voorsprong te zetten vlak voor rust, maar na tussenkomst van videoscheidsrechter Rob Dieperink werd het doelpunt geannuleerd wegens een vermeende overtreding van Lucas Rosa. Niet lang daarna kwam FC Utrecht zelf op voorsprong en won het uiteindelijk met 2-1.

Volgens Driessen liet Makkelie in de Galgenwaard veel doorgaan. "Ook duels die soms over de schreef gingen. Ajax was daar meer de dupe van dan Utrecht, dat echt met het mes tussen de tanden speelde. Allemaal leuk en aardig, maar als je een kleine overtreding zelf laat doorspelen, je je daarna naar het scherm laat roepen en die goal vervolgens afkeurt… Dat slaat echt helemaal nergens op."

De chef voetbal vindt dat de leidsman zich had moeten verzetten tegen de VAR-beslissing. "Als Makkelie moet je dan voor dat scherm staan, persoonlijkheid tonen en zeggen dat die goal blijft staan. Er zijn in de eerste helft talloze van zulke overtredingen gemaakt. Hij liet alles doorgaan, maar dit fluit hij af."

"Ik vond het al heel raar dat hij naar de kant werd geroepen. En dat door Rob Dieperink… Met alle respect, maar dat is een van de allerslechtste scheidsrechters die er is. Dat hebben we zaterdag ook gezien bij Excelsior - Heracles. Dan denk ik: joh Makkelie, je bent echt geen schim meer van de Makkelie die we een paar jaar geleden zagen."

Ook voor de emotionele reactie van Weghorst na afloop heeft Driessen begrip. "Ik begrijp Weghorst ook heel goed. Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie, en dat begrijp ik heel goed."

Toch kon Driessen de wedstrijd als geheel wel waarderen. "Het was een heel intense wedstrijd, zoals je verwacht bij Utrecht - Ajax. Ze hebben allebei midweeks gespeeld, dus dan sneeuwt het voetbal een beetje onder. Het was veel strijd en een vermakelijke wedstrijd, zeker voor de neutrale toeschouwer. Ik vond eigenlijk een gelijkspel meer op zijn plaats dan een 2-1 overwinning voor Utrecht, maar Ajax zit in de hoek waar de klappen vallen."