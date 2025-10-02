Driessen weet: "Spelers Ajax zijn beter dan dat ze laten zien"

Voetbalanalist Valentijn Driessen reageerde kritisch: "Met mij is het een stuk beter dan met Ajax-fans, Ajacieden, John Heitinga, de Ajax-directie en alles wat Ajax een warm hart toe draagt. Zij zullen woensdag met een enorme kater zijn wakker geworden. We kijken er niet eens verbaasd naar, want het kondigt zichzelf allemaal aan. Wat zich ook aankondigt is demasqué zaterdag bij Sparta."

Driessen gaat nog even door. "Dit Ajax heeft niemand vrees meer voor en dat hoeft ook niet. Het presteert ver beneden peil. Dan kan je zeggen dat de spelers niet goed genoeg zijn, maar ze zijn echt wel beter om te laten zien dan wat ze nu laten zien."

Volgens Driessen valt de tegenstander van Ajax echter ook niet te overschatten: "Olympique is helemaal niet zo bijzonder goed. Het is best een goed team, maar niet heel goed. Je hoeft er ook niet met 4-0 vanaf te gaan, maar wat ze goed deden is dat ze Ajax lokten. De eerste de beste tegenaanval was het dan ook raak. Dan moet je ook rugdekking geven bij de verdedigers waardoor Paixão niet zo vanaf de middellijn naar de keeper kan opstomen."

"Wat de Fransen ook goed deden was dat ze Ajax het balbezit lieten. Toen ging Ajax nog denken dat ze konden voetballen ook! Na 23 minuten was het gewoon 3-0 voor Olympique", besluit Driessen.