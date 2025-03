Driessen weet waarom Ajax-speler niet in actie kwam bij Oranje

Het Nederlands elftal speelde afgelopen week twee keer tegen Spanje. Bondscoach Ronald Koeman haalde Youri Baas na een blessure bij zijn ploeg, maar de Ajacied kwam niet in actie. Volgens Valentijn Driessen is Baas er niet in geslaagd om Koeman te overtuigen.

In de heenwedstrijd tegen Spanje speelde Jorrel Hato als back. In Valencia was Ian Maatsen de vervanger van de geschorste Hato. Als het aan Driessen had gelegen, was Maatsen al vanaf het begin van de partij bij Oranje. "Youri Baas kun je het niet aandoen om in zo’n wedstrijd zijn debuut te laten maken, die komt daarvoor gewoon nog tekort", zegt hij in een video-item van De Telegraaf.

"Het is ook niet voor niets dat hij de enige veldspeler is die geen minuten heeft gemaakt de afgelopen twee wedstrijden tegen Spanje. Dat komt gewoon omdat hij te weinig indruk heeft gemaakt tijdens de trainingen", aldus Driessen.