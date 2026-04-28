Driessen wijst absolute Ajax-uitblinker aan: "Eredivisie ontgroeid"
Valentijn Driessen denkt dat Mika Godts wel klaar is voor een stap omhoog. De aanvaller maakt dit seizoen veel indruk bij Ajax.
Afgelopen weekend maakte de Belg indruk met een geweldige goal tegen NAC Breda. "Hij bewijst gewoon dat hij de Eredivisie is ontgroeid", stelt Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "Tegen clubs als Telstar en NAC kun je als Ajax-speler natuurlijk ook uitblinken, maar Ajax blinkt helemaal niet uit. En hij steekt er met kop en schouders bovenuit."
Driessen raadt Godts wel aan niet gelijk naar de absolute top van Europa te gaan. "De link tussen Jordi Cruijff en Pep Guardiola is natuurlijk duidelijk zichtbaar, en Manchester City is wel een club die dertig, veertig of vijftig miljoen zou kunnen betalen", weet de journalist. "Maar ik denk niet dat hij daar beter is dan Doku."
Landgenoot Doku speelt bij Manchester City en de Belgische nationale ploeg. "Het zal ook een beetje afhangen van het WK. Daar zei Aad de Mos wel iets leuks over. Namelijk dat Doku dan de eerste zeventig of tachtig minuten speelt, tot ze de tegenstander kapot spelen. En als Godts dan mag spelen wanneer het verschil wordt gemaakt, dan kan hij natuurlijk leuke dingen doen", besluit Driessen.
