Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

Max
bron: Telesport

Valentijn Driessen zag Wout Weghorst afgelopen weekend 'genegeerd' worden door zijn teamgenoten. De spits lag op de grond met pijn, maar zijn medespelers besloten de bal niet uit te spelen. 

De pijn van Weghorst was serieus, maar zo dachten zijn teamgenoten er in eerste instantie blijkbaar niet over. "Hij bleef gewoon anderhalve minuut op het veld zitten. Dan weet je wel hoe die spelers over Weghorst denken", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Het is natuurlijk een beetje PrimaDonna, maar nu had hij daadwerkelijk echt wat. Hij gaat wel vaker liggen, dus ze voetballen door. Dat is voor een speler natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken."

De spits van Ajax richtte zijn woede vervolgens op de arbitrage. "Het was een overtreding en daar moet minimaal een gele kaart tegenover staan. Dat was bij de elleboogstoot van Dolberg natuurlijk hetzelfde", besluit Driessen. De pijn van Weghorst was serieus: de spits komt dit jaar niet meer in actie voor Ajax. 

Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Wout Weghorst
