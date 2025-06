Driessen wijst naar Ajacied: "Het heeft een grote impact gehad"

Valentijn Driessen vindt dat Brian Brobbey en Ajax anders hadden moeten handelen in de afpersingszaak van de spits. Brobbey zou vanaf eind 2022 lange tijd slachtoffer van een afpersingstruc zijn geweest.

Zo werd er een aanslag gepleegd op een huis en twee auto's en een vriend die het voor hem opnam werd neergeschoten. "Het kan niet anders of dit heeft op Brobbey grote impact gehad", oordeelt Driessen in de Telegraaf. "De enorme verdiensten, ook bij jonge spelers in het topvoetbal, werken als een magneet op criminelen."

Brobbey wilde geen aangifte doen en hoefde geen hulp van Ajax. "Begrijpelijk misschien vanuit zijn oogpunt. Echter, zoals zijn club Ajax in dit geval als werkgever een verantwoordelijkheid draagt naar de werknemer Brobbey, heeft een speler die ook naar zijn club", stelt Driessen. "Profs die met dit soort zaken worden geconfronteerd zullen, hoe moeilijk ook, transparant moeten opereren naar hun club. Gebeurt dit niet, dan is het eenvoudig voor criminelen om te infiltreren in voetbalclubs en wordt als het ware niet de achterdeur, maar de voordeur opengezet voor de onderwereld."