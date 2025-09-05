Driessen wijst naar Ajacied: "Weet niet of hij teleurgesteld is"

Ajax versterkte zich deze zomer onder andere met Raul Moro, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg, maar Driessen weet niet of het voltreffers zijn. "Er zitten geen zekerheidjes bij. Het is vooralsnog geen onverdeeld succes", oordeelt de journalist in een video-item van de Telegraaf. "Op het veld is het ook nog niet ten uiting gekomen."

Wat voor de Amsterdammers wél een goede zaak is, is het blijven van Kenneth Taylor. "Ik weet niet of hij teleurgesteld is. Hij wilde een mooie uitdaging en anders blijft hij net zo graag nog bij Ajax. Ik denk dat dit voor Taylor heel goed is", aldus Driessen. "Nu kan hij laten zien dat hij de grote kartrekker is. Hij kan zich in de Champions League in de kijker speler bij grotere clubs."