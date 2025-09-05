AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen wijst naar Ajacied: "Weet niet of hij teleurgesteld is"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen is niet erg enthousiast over de transferperiode van Ajax. Volgens de journalist is het afwachten of de nieuwe spelers een succes worden. 

Ajax versterkte zich deze zomer onder andere met Raul Moro, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg, maar Driessen weet niet of het voltreffers zijn. "Er zitten geen zekerheidjes bij. Het is vooralsnog geen onverdeeld succes", oordeelt de journalist in een video-item van de Telegraaf. "Op het veld is het ook nog niet ten uiting gekomen."

Wat voor de Amsterdammers wél een goede zaak is, is het blijven van Kenneth Taylor. "Ik weet niet of hij teleurgesteld is. Hij wilde een mooie uitdaging en anders blijft hij net zo graag nog bij Ajax. Ik denk dat dit voor Taylor heel goed is", aldus Driessen. "Nu kan hij laten zien dat hij de grote kartrekker is. Hij kan zich in de Champions League in de kijker speler bij grotere clubs."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd