Valentijn Driessen wijst naar Ajax: "Daar word je niet blij van"

Valentijn Driessen is allerminst onder de indruk van het niveau in de Eredivisie. De journalist ziet de kwaliteit van de Nederlandse competitie verder afnemen en stelt dat er buiten de traditionele top vijf weinig te genieten valt. Ook plaatst hij vraagtekens bij de titelkansen van AZ en Feyenoord.

Na zeven speelrondes heeft Driessen nog weinig plezier beleefd aan de Eredivisie. "Blij word je er vooralsnog niet van. De bevestiging dat het kwalitatief achteruit holt, krijg je als de Nederlandse clubs zich op het Europese podium begeven", schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Volgens Driessen is het verschil tussen de topclubs en de rest van de competitie groot. "Achter AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente en Ajax kan het balletje alle kanten oprollen. Het is prachtig voor Fortuna Sittard en Excelsior dat zij zesde en zevende staan, maar tegelijk is het een aanklacht aan het adres van alle clubs die daaronder staan met hun grotere budgetten. FC Utrecht spant de kroon met de vijftiende(!) plaats."