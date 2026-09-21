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Valentijn Driessen wijst naar Ajax: "Daar word je niet blij van"

Arthur
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen is allerminst onder de indruk van het niveau in de Eredivisie. De journalist ziet de kwaliteit van de Nederlandse competitie verder afnemen en stelt dat er buiten de traditionele top vijf weinig te genieten valt. Ook plaatst hij vraagtekens bij de titelkansen van AZ en Feyenoord.

Na zeven speelrondes heeft Driessen nog weinig plezier beleefd aan de Eredivisie. "Blij word je er vooralsnog niet van. De bevestiging dat het kwalitatief achteruit holt, krijg je als de Nederlandse clubs zich op het Europese podium begeven", schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens Driessen is het verschil tussen de topclubs en de rest van de competitie groot. "Achter AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente en Ajax kan het balletje alle kanten oprollen. Het is prachtig voor Fortuna Sittard en Excelsior dat zij zesde en zevende staan, maar tegelijk is het een aanklacht aan het adres van alle clubs die daaronder staan met hun grotere budgetten. FC Utrecht spant de kroon met de vijftiende(!) plaats."

Ook het niveau van veel wedstrijden stelt Driessen teleur. "Het niveau doet regelmatig pijn aan de ogen. Wie negentig minuten ADO Den Haag-Cambuur volgt of een wedstrijd van Sparta of PEC Zwolle of Telstar kijkt, verdient soms een lintje", schrijft hij. Volgens de journalist kunnen de kleinere clubs vaak niet beter, maar ook de topclubs weten hem niet altijd te overtuigen. "Alleen kunnen die clubs vaak niet beter. Maar ook bij AZ-Telstar, Feyenoord-ADO Den Haag, PSV-Fortuna Sittard, FC Twente-Telstar of Ajax-Heerenveen word je niet verwend door de top 5."

Over Feyenoord is Driessen positiever, al plaatst hij ook daar kanttekeningen bij. "Hetzelfde geldt voor Feyenoord, dat de laatste week uit zijn slof schiet, maar daarvoor Go Ahead Eagles en ADO Den Haag een punt zag pakken in De Kuip."

Driessen wijst daarnaast op het programma van Feyenoord tot dusver. "Giovanni van Bronckhorst heeft met Go Ahead Eagles pas één tegenstander uit het linkerrijtje getroffen." Het duel met AZ na de interlandbreak ziet hij daarom als een belangrijke test. "Het affiche Feyenoord-AZ direct na de interlandbreak is een mooi ijkpunt voor hoe het ervoor staat aan kop van de Eredivisie."

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