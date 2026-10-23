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Driessen wijst naar Ajax: "Dat bezorgt hem ongetwijfeld hartzeer"

Bjorn
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen heeft met veel plezier het interviews van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag met The Athletic en Voetbal International gelezen. Ten Hag nam geen blad voor zijn mond en sprak zich uit over diverse onderwerpen. 

"De Tukker was ongekend openhartig over zijn tijd bij Manchester United, over zijn flitsontslag bij Bayer Leverkusen, over de onwillige Cristiano Ronaldo, over Bruno Fernandes, Wout Weghorst, Dusan Tadic, Ruud Nijstad, Mats Rots en Twentes toptalent Daouda Weidmann", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

"Ook sprak Ten Hag vrijuit over zijn trainersambities, zijn stip op de horizon als 'td' van FC Twente en hoe Pep Guardiola het Duitse voetbal om zeep heeft geholpen", vervolgt Driessen. "Hij waarschuwde dat iedereen op zijn hoede moet zijn voor Xavi Hernandez, of algemeen gesteld, een buitenlandse bondscoach bij Oranje. En over het verval van het Nederlands (club)voetbal en hoe dit om te buigen naar meer weerbaarheid en kwaliteit."

Driessen vindt er veel interessante stukken tussen zitten. "Voor beleidsbepalers bij clubs, KNVB en andere 'hoge heren' van voetbalbelangenorganisaties zijn de interviews verplicht leesvoer", meent hij. "Ten Hag beperkt zich niet tot de diagnose, maar draagt ook wezenlijke handvatten aan om tot genezing te komen."

Toch was Ten Hag niet overal openhartig over, maar dat zei volgens Driessen genoeg. "Eén onderwerp liet Ten Hag aan zich voorbijgaan. Hoe hij denkt over de verloochening van het DNA, van de cultuur bij zijn voormalige club Ajax. 'Publiekelijk heb ik hier geen mening over', was zijn alleszeggende antwoord in Voetbal International."

"Het bijeengeraapte vreemdelingenlegioen, dat de cultuur en identiteit van Ajax aan het vertrappen is en waarbij zelfopgeleide spelers op het tweede plan staan, bezorgt Ten Hag, die volgens de Ajax-filosofie in 2019 over de drempel van de Champions League-finale struikelde, ongetwijfeld hartzeer", besluit Driessen.

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