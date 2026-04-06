Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
De onrust rond Ajax blijft onderwerp van gesprek, en volgens Valentijn Driessen gaat er zowel op als buiten het veld structureel veel mis in Amsterdam. De journalist van De Telegraaf is snoeihard in zijn analyse van het gevoerde beleid en de vele wisselingen binnen de club.
Driessen wijst daarbij vooral op de opeenvolging van trainers en het uitblijven van verbetering. "Het was eerst Heitinga, die kreeg alle kritiek te verwerken. Daarna Fred Grim, die kreeg ook alle kritiek te verwerken. Daarna deze Spanjaard, die zou het wel even doen en het zou beter gaan. Hij heeft drie gespeeld: één gelijk, één gewonnen en één verloren, dus het gaat helemaal niet beter", stelt hij.
Ook het spel van Ajax zelf kan hem niet bekoren, zeker niet na de nederlaag tegen FC Twente. "Het spel is ook niet om aan te zien tegen Twente (1-2 verlies in de ArenA), dat wel goed georganiseerd was. En dan krijgt Twente weer wat veren in de kont gestoken, maar die hebben ook een seizoen op en af gedraaid, dus dat is ook allemaal niet heel denderend. Zo zit de Eredivisie in elkaar."
Na afloop van dat duel uitte Steven Berghuis zijn twijfels over de vele trainerswisselingen, maar volgens Driessen is dat achteraf redeneren. "Dat is natuurlijk achteraf een koe in de kont kijken. Maar het heeft natuurlijk weinig opgebracht. Voor hetzelfde geldt komt Ajax dadelijk in de play-offs voor Conference League terecht, dat is heel goed mogelijk. Dan zie je dat zo'n trainerswissel gewoon heel weinig oplevert. Een beetje hetzelfde als bij Heracles, die gaan natuurlijk keihard degraderen."
Volgens de journalist speelt ook de druk van buitenaf een grote rol in de besluitvorming binnen clubs. "Het is vaak de waan van de dag om de trainer te ontslaan, met de druk van buitenaf. Dat maak je zo'n beslissing, die vallen niet altijd even goed uit. Bij Ajax zijn ze koploper in beslissingen nemen die niet goed uitvallen."
