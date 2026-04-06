Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"

De onrust rond Ajax blijft onderwerp van gesprek, en volgens Valentijn Driessen gaat er zowel op als buiten het veld structureel veel mis in Amsterdam. De journalist van De Telegraaf is snoeihard in zijn analyse van het gevoerde beleid en de vele wisselingen binnen de club.

Driessen wijst daarbij vooral op de opeenvolging van trainers en het uitblijven van verbetering. "Het was eerst Heitinga, die kreeg alle kritiek te verwerken. Daarna Fred Grim, die kreeg ook alle kritiek te verwerken. Daarna deze Spanjaard, die zou het wel even doen en het zou beter gaan. Hij heeft drie gespeeld: één gelijk, één gewonnen en één verloren, dus het gaat helemaal niet beter", stelt hij.

Ook het spel van Ajax zelf kan hem niet bekoren, zeker niet na de nederlaag tegen FC Twente. "Het spel is ook niet om aan te zien tegen Twente (1-2 verlies in de ArenA), dat wel goed georganiseerd was. En dan krijgt Twente weer wat veren in de kont gestoken, maar die hebben ook een seizoen op en af gedraaid, dus dat is ook allemaal niet heel denderend. Zo zit de Eredivisie in elkaar."