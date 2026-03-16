Driessen wijst naar Ajax: "Versterkt het gevoel van werkweigering"

"De vrije val is geen verrassing voor wie ieder weekeinde kijkt naar het niveau van de Eredivisie", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Davy Klaassen en Steven Berghuis zijn met andere Ajacieden niet vooruit te branden in Groningen. Na het vertrek van trainer Fred Grim geven ze vol gas tegen Sparta en gooit Mika Godts er bij een 4-0 voorsprong een sliding uit bij zijn eigen achterlijn. Het versterkt het gevoel van werkweigering een week eerder."

"De scepsis over Grims opvolger Oscar Garcia is na Sparta verdwenen en ingeruild voor enthousiasme", vervolgt Driessen. "De Spanjaard is heus niet ineens een wondertrainer. Het zat Ajax mee dat Tobias Lauritsen de eerste twee kansen van Sparta om zeep hielp en Joshua Kitolano een handje hielp met een eigen treffer. Met een snelle 2-0 voorsprong is het lekker spelen en lekker wisselen. Wat als er tegenslag is? Met dezelfde spelers zullen de vele mankementen bij Ajax opnieuw aan de oppervlakte komen."

"Bij Feyenoord wankelt Robin van Persie", vervolgt Driessen. "Na de 3-3 bij nummer zeventien NAC, een hoop rumoer en een 1-0 achterstand in een cynische Kuip tegen Excelsior in de 57e minuut vreesde iedereen voor de glazen pui van het Maasgebouw. Drie minuten later en twee doelpunten verder is alle kritiek voor even verstomd en gaat het Legioen uit zijn dak. Twee minuten tussen wel of geen trainer van Feyenoord meer."

Ook koploper PSV laat steken vallen, terwijl FC Twente de ongeslagen status kwijt is. Driessen durft niet te voorspellen hoe het gaat eindigen. "Er valt in de Eredivisie geen peil op te trekken en bijna allemaal wisselen ze goede en slechte series af. Het zorgt voor onrust met fans voor de deur en voor een polonaise: Go Ahead Eagles en NEC. Het hoge foutenpercentage in de Eredivisie staat garant voor een hoge amusementswaarde. Vandaar is het uitkijken naar Feyenoord - Ajax zondag half drie", besluit Driessen.