Driessen wijst naar Ajax: "Noodzakelijk om financieel te overleven"
Valentijn Driessen ziet een duidelijke koerswijziging bij Ajax onder Jordi Cruijff. Volgens de columnist van De Telegraaf heeft de technisch directeur deze zomer bewust gekozen voor ervaren kwaliteit die de Amsterdammers direct weer om de landstitel en plaatsing voor de Champions League moet laten strijden.
Na het rampjaar van Ajax heeft Cruijff volgens Driessen een selectie samengesteld waarin veel individuele kwaliteit zit. Het is nu aan trainer Míchel Sánchez om daar een goed functionerend elftal van te maken. "Jordi Cruijff heeft na Ajax’ rampjaar een selectie samengesteld, die met de aangetrokken individuele kwaliteiten moet wedijveren om de landstitel en directe plaatsing voor de Champions League", schrijft Driessen. "Of het geheel meer is dan de som der delen, moet de nieuwe Spaanse trainer Michel Sanchez bewijzen."
De journalist wijst erop dat de zes nieuwe topspelers qua achtergrond weinig met elkaar gemeen hebben. "Los van kwaliteit is er niets wat deze zes topspelers met vijf verschillende paspoorten bindt qua opleiding, clubcultuur of achtergrond. Het enige is dat Sanchez met Blind, Ter Stegen en Tsygankov met Girona uit de Primera Division degradeerde."
Volgens Driessen is het duidelijk dat Ajax na de laatste landstitel in 2022 weer serieus wil meedoen om de prijzen. Dat is ook financieel hard nodig. "Individuele kwaliteit alleen geeft niet de doorslag. Wel laat Ajax met de versterkingen zien dat het menens is na de laatste landstitel in 2022. De inkomsten van de Champions League zijn noodzakelijk om financieel te overleven."
Ondanks de investeringen verwacht Driessen dat Cruijff de transferzomer met een positief saldo afsluit. Dat is volgens hem vooral te danken aan de opbrengsten van de zelfopgeleide Mika Godts en Sean Steur.
Driessen waarschuwt bovendien voor het idee dat transfervrije spelers en huurlingen nauwelijks geld kosten. "Het is trouwens een misverstand te denken dat de drie transfervrij opgepikte spelers en de twee huurlingen Ajax niets kosten."
"Spelers met een transfervrije status ontvangen vaak miljoenen euro’s tekengeld en zitten meestal in de hoogste salariscategorie. Een huurling van FC Barcelona en zelfs een gedegradeerde Premier League-spits staan niet voor een appel en een ei op de loonlijst."
De columnist ziet een groot verschil met het beleid van Sven Mislintat in 2023. "Het transferbeleid van Cruijff bij Ajax is volledig geënt op direct succes. In tegenstelling tot zijn verguisde voorganger Sven Mislintat."
Mislintat gaf destijds meer dan honderd miljoen euro uit aan zogenoemde 'high potentials', die Ajax later zowel sportief als financieel vooruit moesten helpen. Volgens Driessen is dat plan volledig mislukt en is Cruijff deze zomer bezig om de laatste overblijfselen daarvan op te ruimen.
Driessen wijst naar Ajax: "Noodzakelijk om financieel te overleven"
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