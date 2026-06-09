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Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

Niek

De beoogde basis van het Nederlands elftal won maandagavond met 2-1 van Oezbekistan en Cody Gakpo nam beide treffers voor zijn rekening. Valentijn Driessen is vol lof over de buitenspeler van Liverpool, die in het verleden zijn doorbraak beleefde bij PSV. 

Gakpo wist in vijftig interlands al 21 keer te scoren namens Oranje. "Echt ongekend voor een buitenspeler", constateert Driessen. "Hij mag ook wel de penalty's nemen, maar toch... Eigenlijk was het Cody Gakpo - Oezbekistan: 2-1. Hij was veruit ook de beste speler. Tegen Algerije was het misschien wat minder, maar je kunt eigenlijk altijd van hem op aan", benadrukt de voetballiefhebber. 

Driessen zag dat Malen weer enkele goede kansen om zeep hielp. "Dan zegt Koeman na afloop: we moeten het niet te groot maken. We kunnen het allemaal niet te groot maken, maar heel Nederland ziet het. Hij schiet ze er niet in", vervolgt hij kritisch. "Als je als Nederland wil winnen, dan zal de spits wel doelpunten moeten maken. Zeker als hij wel de kansen krijgt", foetert de journalist. 

"Ik denk dat het voor Malen ook een steeds groter probleem wordt en een steeds groter punt", waarschuwt hij. "Een minuut nadat hij werd gewisseld schoot Brian Brobbey wel een bal erin (die werd afgekeurd vanwege buitenspel, red.). Dan zit je niet lekker op de bank als je net bent gewisseld", besluit Driessen realistisch. Ronald Koeman heeft met Wout Weghorst en Memphis Depay ook nog twee andere spitsen. 

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