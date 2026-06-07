Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"

Valentijn Driessen vindt niet dat het komende WK doorslaggevend zal zijn voor de beoordeling van Ronald Koemans trainersloopbaan. In de podcast Kick-off van De Telegraaf benadrukt de journalist dat de bondscoach al voldoende heeft laten zien, zowel bij clubs als bij het Nederlands elftal.

De discussie ontstond toen Driessen werd gevraagd of het wereldkampioenschap van deze zomer bepalend wordt voor hoe er later op Koemans carrière wordt teruggekeken. Daar is hij duidelijk over. "Nee, dat denk ik niet." Volgens Driessen heeft Koeman gedurende zijn trainersloopbaan op meerdere plekken succes geboekt. Ook zijn prestaties als bondscoach verdienen volgens hem erkenning. Zo verwijst hij naar de eerste periode van Koeman bij Oranje, waarin Nederland de finale van de Nations League bereikte.

"Die verloor hij van Portugal, het thuisland. Maar dat was een onverwacht goed resultaat. In zijn eerste periode won hij ook van toplanden als Duitsland, Frankrijk en Engeland." Toch ziet Driessen verschillen met de huidige ambtstermijn van de bondscoach. "In zijn tweede periode heeft hij meer moeite om van dat soort landen te winnen." Desondanks spreekt hij van een succesvolle EK-campagne in 2024, waarin Oranje de halve finale haalde.

"Na een heel gunstige loting en een aantal gunstige uitslagen kwam Oranje ver, maar qua resultaten heeft hij het best goed gedaan." Hoewel de resultaten volgens Driessen overwegend positief zijn, is hij minder enthousiast over de manier waarop Oranje speelt. De journalist vindt dat het nationale elftal onder Koeman niet voldoet aan de traditionele Nederlandse voetbalopvatting.

"Als je kijkt naar de prestaties in combinatie met de Nederlandse stijl en attractief voetbal, dan is dat het niet." Volgens Driessen past die aanpak echter volledig bij de persoonlijkheid van de bondscoach. "Ronald Koeman is een heel pragmatische coach. Hij overlegde altijd de geloofsbrieven van Johan Cruijff als hij ergens binnenkwam, maar eenmaal aan het roer legde hij die ergens onderin de la."

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