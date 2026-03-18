Driessen wijst naar nederlaag van Ajax: "Vind ik onbegrijpelijk"

PSV werd afgelopen zaterdagavond geklopt door NEC. Het was voor de ploeg van Peter Bosz de tweede nederlaag op een rij tegen de Nijmegenaren en Mike Verweij is daardoor kritisch op de hoofdtrainer van PSV.

"Wat ik eigenlijk een interessantere vraag vind bij PSV - NEC: hoe kan het dat Peter Bosz geen grip krijgt op NEC?" vraagt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik verbaas me wel. Toen hij met Ajax de Europa League-finale haalde zei Mourinho heel flauw dat Bosz geen Plan B had, maar dat is toch wel iets waar je je bij afvraagt: hoe kan dat?"

Valentijn Driessen is het met zijn collega eens. "Zo'n toptrainer... Je kan niet drie keer op de slachtbank gelegd worden", stelt de journalist. "Die ene keer ontsnapten ze, maar die hadden ze ook kunnen verliezen. Die allereerste wedstrijd tussen NEC en PSV in De Goffert. Dat vind ik ook onbegrijpelijk."

Driessen geeft aan meer te verwachten van een trainer als Bosz. "Je kan wel vasthouden aan je eigen systeem, maar je bent er ook om die wedstrijden te winnen. Dan doe je een bepaalde aanpassing waardoor je het NEC wel heel moeilijk maakt en zij geen antwoord hebben", aldus Driessen.