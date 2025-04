Driessen wijst uitblinker Ajax aan: "Hij maakt het verschil"

Ajax zette zo weer een stap richting het kampioenschap. "Ze kunnen de titel wel ruiken, maar ze mogen er niet over praten", lacht Driessen in gesprek met de Telegraaf. "Maar Weghorst wel natuurlijk. Die praat er al over sinds dat hij bij Ajax is binnengekomen. Die ziet het als een stip op de horizon, daar moet je af en toe over praten. Weghorst heeft volgens mij een soort uitzonderingspositie bij Ajax. Weghorst is wat dat betreft een open boek voor alles en iedereen."

Driessen krijgt de vraag hoe belangrijk zomeraanwinsten Weghorst, Davy Klaassen en Daniele Rugani zijn geweest voor Ajax dit seizoen. "Rugani niet natuurlijk", stelt Driessen duidelijk. "Weghorst wel, want die maakt in heel wedstrijden beslissende doelpunten of geeft assists. Fortuna, NEC, Groningen... Tegen Willem II ook weer. Die maakt wel het verschil."