Driessen wil Ajacied weg hebben bij club: "Moet je niet willen"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen is van mening dat de positie van Marijn Beuker bij Ajax onhoudbaar is geworden. De chef voetbal van De Telegraaf zet vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de directeur voetbalzaken en wijst daarbij op informatie die Beuker over zichzelf deelt op LinkedIn.

Bij Vandaag Inside wordt de altijd kritische Driessen gevraagd naar de rol van Beuker binnen Ajax. "Eigenlijk is die nu al niet meer te handhaven. In het NRC stond al een verhaal dat hij een loopje neemt met de waarheid. Op zijn Linkedin geeft hij aan dat hij een opleiding heeft gedaan. Sportmanagement en sportpsychologie. Dat blijkt dan een onderdeel van commerciële economie te zijn. Eigenlijk is dat gelul."

Volgens Driessen zijn er meer voorbeelden die zijn vertrouwen in Beuker aantasten. "Hij zou bij Nice en Espanyol stage hebben gelopen. Toen was hij op vakantie en heeft hij een aantal trainingen bezocht. Dan denk ik: waar is je geloofwaardigheid? Als club zijnde, moet je dat ook nooit meer willen. Ajax moet daar zelf voor zorgen, de nieuwe technisch directeur."

De kritiek komt op een moment dat er intern onrust is bij de club. Hoofdscout Kelvin de Lang maakte onlangs bekend Ajax te verlaten. Vanwege "recente ontwikkelingen" zag hij geen toekomst meer voor zichzelf bij de club. De Lang werkte nauw samen met Beuker en Alex Kroes, de technisch directeur die zijn functie beschikbaar stelde na het vertrek van trainer John Heitinga.

Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
