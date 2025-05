Driessen wil Ajax-speler zien vertrekken: "Hij levert te weinig"

Eerder deze week ging het gerucht dat Dusan Tadic terug wil keren naar Amsterdam. Volgens Driessen moet Ajax dan eerst Henderson verkopen. "Mike zei het van de week ook al over die gesprekken met Tadic. Ik kan mij wat dat betreft wel voorstellen dat Kroes wil dat Henderson weggaat, want die drukt natuurlijk gigantisch op de begroting met zijn salaris, trouwens een waanzinnig salaris voor iemand die zo weinig levert", stelt Driessen.

Verweij is het niet eens met Driessen en vindt juist dat Henderson veel heeft bijgedragen. "Ik vind echt dat hij wel heel belangrijk is geweest. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Hij is wel echt een leider. Als je spelers over hemt spreekt, die zijn allemaal lyrisch over hem. En in de topwedstrijden heeft hij het gewoon echt goed gedaan. Als je het ook vergelijkt met vorig seizoen, toen hij in de tweede helft naar Ajax kwam, is dat een wereld van verschil", aldus Verweij.