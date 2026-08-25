Driessen wil ingrijpende verandering in Eredivisie: "Ongelofelijk"

De vuurwerkrellen rond het duel tussen SC Cambuur en Feyenoord hebben de discussie over uitsupporters opnieuw op scherp gezet. Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord niet ongestraft mag blijven na de gebeurtenissen in Leeuwarden. De journalist pleit zelfs voor een ingrijpende wijziging in de Eredivisie: lege uitvakken. Dat schrijft hij in De Telegraaf .

Volgens Driessen ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij Feyenoord zelf. De Rotterdamse club is grotendeels betrokken bij de verdeling van de toegangskaarten voor het uitvak en zorgt er bovendien voor dat stewards de supporters begeleiden tijdens uitwedstrijden. In zijn ogen zou daarom een directe maatregel tegen de Feyenoord-aanhang op zijn plaats zijn. "De vuurwerkaanval van Feyenoord-hooligans op de fans van SC Cambuur kan niet onbestraft blijven voor de club uit Rotterdam. Feyenoord is grotendeels verantwoordelijk voor het verdelen van de toegangskaarten voor het uitvak en stewards van de club begeleiden deze groep fans bij uitwedstrijden", aldus Driessen.

De journalist vindt dat clubs het uitvak in eerste instantie zouden moeten sluiten voor supporters van Feyenoord. Daarmee wil hij een duidelijk signaal afgeven na de gebeurtenissen in Leeuwarden. Tegelijkertijd ziet Driessen het volledig verbannen van uitsupporters als een laatste redmiddel. "Dat betekent dat clubs in eerste instantie het uitvak voor de fans van Feyenoord zou moeten sluiten. De ultieme noodgreep is verbanning van uitsupporters, maar keer op keer blijkt dat voor alle partijen in het voetbal een brug te ver. Ongelofelijk, ook als je de kostenpost ziet voor het begeleiden van uitsupporters door clubs en overheid."