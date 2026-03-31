Driessen wil oud-Ajacied op WK zien: "Vind het geen linksback"
Valentijn Driessen vindt dat Luciano Valente en Jorrel Hato mee moeten naar het WK. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stelt de journalist dat bondscoach Ronald Koeman de twee jonge spelers moet opnemen met het oog op de toekomst.
Hoewel Valente de afgelopen weken bij Feyenoord niet overtuigde, kreeg hij toch een oproep voor Oranje. In de oefeninterland tegen Noorwegen (2-1) bleef de middenvelder negentig minuten op de bank. Ajax-watcher Mike Verweij twijfelt echter of Valente wel opgeroepen moet worden. "Als je nu naar de vorm van Valente kijkt, ik vind het ook een geweldige voetballer dat vooropgesteld. Maar als je naar zijn vorm bij Feyenoord kijkt, dan kan je overwegen om hem helemaal niet mee te nemen."
Driessen is het daar niet mee eens en vindt dat Koeman de 22-jarige middenvelder juist moet meenemen naar Amerika. "Voor de toekomst is dat wel een jongen waar je rekening mee moet houden, dus moet je hem wel meenemen. Hetzelfde geldt voor Hato, die speelt weinig, maar speelt nu wel steeds vaker, ook centraal. Daar denk ik van: dat is zijn positie. Onder Farioli speelde hij ook linksback, maar ik vind het helemaal geen linksback. Dat is ook een heel jonge jongen die er nu ineens bij zit en dat is ook voor de toekomst van het Nederlands elftal."
