Driessen wil wissel bij Oranje: "Koeman moet een signaal afgeven"

Het Nederlands elftal speelde zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de eerste wedstrijd. De verslaggever geeft op de website van de Telegraaf een duidelijke boodschap aan Ronald Koeman.

"Het moet donderen in het spelershotel. Internationals moeten elkaar en de bondscoach de waarheid zeggen", schrijft hij. "Iets wat in dit tijdperk van het pamperen van multimiljonairs die klagen over een viersterrenhotel nauwelijks nog gebeurt. Voor zijn geloofwaardigheid moet Koeman door het stof voor zijn internationals over zijn onbegrijpelijke wissels. Van Dijk idem dito over zijn rol bij de 2-2", blikt Driessen terug.

"Volgens Frenkie de Jong komt altijd alles goed, maar hij staat bij de afrekening nooit vooraan", vervolgt hij kritisch. "Het gedraal met de bal en de korte risicoloze breedtepasses, die natuurlijk nooit tot balverlies leiden, helpen Oranje letterlijk en figuurlijk niet verder op het veld. Het leidt tot stilstaand voetbal. Iets meer Frenk dan Frenkie, iets meer vent kan geen kwaad. Misschien eens een wissel om het elftal met Ryan Gravenberch meer dynamiek te geven", stelt Driessen.