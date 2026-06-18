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Driessen wil wissel bij Oranje: "Koeman moet een signaal afgeven"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Het Nederlands elftal speelde zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de eerste wedstrijd. De verslaggever geeft op de website van de Telegraaf een duidelijke boodschap aan Ronald Koeman.

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"Het moet donderen in het spelershotel. Internationals moeten elkaar en de bondscoach de waarheid zeggen", schrijft hij. "Iets wat in dit tijdperk van het pamperen van multimiljonairs die klagen over een viersterrenhotel nauwelijks nog gebeurt. Voor zijn geloofwaardigheid moet Koeman door het stof voor zijn internationals over zijn onbegrijpelijke wissels. Van Dijk idem dito over zijn rol bij de 2-2", blikt Driessen terug. 

"Volgens Frenkie de Jong komt altijd alles goed, maar hij staat bij de afrekening nooit vooraan", vervolgt hij kritisch. "Het gedraal met de bal en de korte risicoloze breedtepasses, die natuurlijk nooit tot balverlies leiden, helpen Oranje letterlijk en figuurlijk niet verder op het veld. Het leidt tot stilstaand voetbal. Iets meer Frenk dan Frenkie, iets meer vent kan geen kwaad. Misschien eens een wissel om het elftal met Ryan Gravenberch meer dynamiek te geven", stelt Driessen. 

"Met twee assists haalde Gravenberch als enige middenvelder een voldoende", constateert hij. "Het trio De Jong, Gravenberch, Tijjani Reijnders scoorde voor de zoveelste keer een onvoldoende. De beste individuele middenvelders tezamen is niet meer dan de som der delen. Gakpo is bij Oranje net zo wispelturig als bij Liverpool, maar altijd dreigend en zijn doelpunten gaan komen", beseft Driessen.

"Heeft Koeman het geloof in Malen als spits verloren, gooi dan de boel volledig om en breng Brian Brobbey", adviseert hij. "Tegen Zweden moet Koeman een signaal afgeven om dit Nederlands elftal wakker te schudden. Er heeft geen enkel nationaal team ooit een prijs gewonnen met het basiselftal van de eerste wedstrijd", besluit Driessen realistisch. 

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