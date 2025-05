Driessen: "Ze zijn bij Ajax dit seizoen niet bepaald verwend"

"Ook in Nederland draaide het om Slot", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Bij de opvolging van trainer-coach Francesco Farioli bij Ajax en zaken bij Feyenoord en PSV. Veel kwam aan bod bij zijn meeting met de Nederlandse media. Keer op keer had hij journalisten afgelopen seizoen 'nee' verkocht bij interviewverzoeken. First things first, eerst de landstitel veroveren met Liverpool."

De hoofdtrainer van Liverpool FC wist met de Engelse grootmacht kampioen van de Premier League te worden. En dat deed hij zonder ook maar één grote aankoop naar Anfield Road te halen. "Slot stuurde technisch directeur Earnest Stewart van PSV een berichtje dat kritiek op diens aankoopbeleid selectief was, want had hij bij Liverpool niet bewezen kampioen te zijn geworden zonder aankopen?"

Ook rondom Ajax viel de naam van Slot, aangezien John Heitinga (afgelopen seizoen één van de assistenten van Slot) normaliter naar Amsterdam zal terugkeren. "Snel weer terug naar de Hollandse School. Een nobel streven, want los van het resultaat – mede door de wisselvalligheid van PSV en het verval bij Feyenoord – zijn ze bij Ajax het afgelopen seizoen niet bepaald verwend", aldus Driessen.