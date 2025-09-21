AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Driessen zeer kritisch: "Daar heb ik vandaag naar zitten kijken"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen blikt in gesprek met Vandaag Inside terug op de topper tussen PSV en Ajax (2-2) en is duidelijk: het voetbalniveau viel hem tegen, maar de amusementswaarde was hoog.

"Ren je rot, daar heb ik vandaag 90 minuten naar zitten kijken. Niet naar goed voetbal, maar wel onderhoudend. De lamme tegen de blinde", zegt Driessen. "Ik heb mijn column ook zo afgesloten: het wordt een foutenfestival. Wat dat betreft word je op je wenken bediend."

Ondanks de kritiek genoot de journalist wel degelijk van het spektakel: "Ik vind mijn werk heel leuk, zeker als je ergens een beetje tegenaan kunt schoppen. Dit was kwalitatief gezien niet om aan te zien, maar de amusementswaarde is gewoon een 9."

Voor de neutrale toeschouwer was het volgens Driessen een heerlijke middag: "Behalve de PSV-fans vanwege de late gelijkmaker, heeft iedereen zich vermaakt."

