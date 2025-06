Driessen zeer kritisch op tweetal: "Op alle fronten afgetroefd"

"Michael Reiziger moet blij zijn dat KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong vlak voor het EK zijn contract verlengde," begint Driessen scherp. "Een serieuze evaluatie achteraf had hij niet overleefd." Volgens hem stelde Jong Oranje in alle opzichten teleur, ondanks het bereiken van de laatste vier. "Eenmaal op het podium waar Reiziger en zijn internationals zich moesten bewijzen, werd niet thuisgegeven. In de zwakste van de vier groepen ging Jong Oranje met de hakken over de sloot door."

De zege op Portugal noemt Driessen "heroïsch, maar niet representatief" voor het niveau van het elftal. Over de nederlaag tegen Engeland is hij duidelijk: "Tegen Engeland voerde Jong Oranje een kansloze missie en werd het op alle fronten afgetroefd."

Ook De Jong spaart hij niet. "De gebrekkige communicatie tussen Reiziger en bondscoach Koeman valt De Jong aan te rekenen. Net als het verkeerde signaal dat hij gaf met het bijtekenen van Reiziger. Evalueren doe je achteraf, niet vooraf." Driessen vergelijkt de situatie zelfs met het EK van Oranje vorig jaar: "Ook toen stelde het voetballend niets voor. En ook toen klonk het: ‘Wel de halve finale gehaald’."