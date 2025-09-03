Driessen zet vraagtekens bij Dolberg: "Het is geen zekerheidje"

"Tien miljoen euro is een hele hoop geld", begint Driessen. "Maar een spits van het Deense nationale elftal halen is eigenlijk een koopje. Wij weten natuurlijk een beetje hoe Dolberg is. Vaak zie je hem niet. Een medespeler ziet hem ook heel vaak niet vertelde iemand mij, maar dan stond hij toch vaak ineens op de goede plaats."

Hij heeft dit seizoen al vijf doelpunten gescoord "Ajax weet wat ze in huis halen. Of het allemaal goed genoeg is en of het de Kasper Dolberg is van de eerste periode, moeten we gaan afwachten. Het is in ieder geval geen zekerheidje. Maar 10 miljoen is tegenwoordig wel de prijs die je betaalt", aldus Driessen.

Ajax wilde Dolberg in eerste instantie huren, maar Anderlecht stond alleen open voor een verkoop. "Dat heeft natuurlijk met de financiële situatie van Ajax te maken, omdat ze weinig geld te besteden hebben. Anderlecht heeft die strijd gewonnen. Ajax is uiteindelijk over de brug gekomen."