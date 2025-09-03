AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Kasper Dolberg

Driessen zet vraagtekens bij Dolberg: "Het is geen zekerheidje"

Sara
bron: De Telegraaf
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019 Foto: © Pro Shots

Ajax lukte het toch nog om Kasper Dolberg vlak voor de transferdeadline binnen te halen. Chef voetbal Valentijn Driessen vertelt bij De Telegraaf over de onderhandelingen tussen Ajax en Anderlecht. 

"Tien miljoen euro is een hele hoop geld", begint Driessen. "Maar een spits van het Deense nationale elftal halen is eigenlijk een koopje. Wij weten natuurlijk een beetje hoe Dolberg is. Vaak zie je hem niet. Een medespeler ziet hem ook heel vaak niet vertelde iemand mij, maar dan stond hij toch vaak ineens op de goede plaats."

Hij heeft dit seizoen al vijf doelpunten gescoord "Ajax weet wat ze in huis halen. Of het allemaal goed genoeg is en of het de Kasper Dolberg is van de eerste periode, moeten we gaan afwachten. Het is in ieder geval geen zekerheidje. Maar 10 miljoen is tegenwoordig wel de prijs die je betaalt", aldus Driessen. 

Ajax wilde Dolberg in eerste instantie huren, maar Anderlecht stond alleen open voor een verkoop. "Dat heeft natuurlijk met de financiële situatie van Ajax te maken, omdat ze weinig geld te besteden hebben. Anderlecht heeft die strijd gewonnen. Ajax is uiteindelijk over de brug gekomen."  

