Driessen ziet een groot probleem: "Waar gaat dit toe leiden?"
Valentijn Driessen ziet een mogelijke ontmoeting tussen Nederland en Marokko in de zestiende finales van het WK als een aantrekkelijk affiche.
Marokko plaatste zich voor de volgende ronde na een 4-2 zege op Haïti en eindigde als tweede in Groep C, achter Brazilië. Daardoor ligt een duel met Nederland in de knock-outfase voor de hand, mits Oranje zelf groepswinnaar wordt tegen Tunesië. In dat mogelijke affiche zouden meerdere bekende namen op het veld staan, zoals Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Brahim Díaz. Ook oud-speler van Ajax Noussair Mazraoui kan in dat scenario betrokken zijn.
In de podcast Kick-off van De Telegraaf blikt Driessen vooruit op dat mogelijke duel en benadrukt hij vooral het sportieve aspect: "Ik hoopte op Nederland - Marokko. Dat lijkt me een geweldige wedstrijd. Zeker met alle sentimenten en de spelers die we bijna allemaal kennen, vanuit onze eigen competitie, België of internationale competities. Het zijn allemaal goede spelers", begint Driessen in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.
Hij wijst erop dat beide landen elkaar al eerder troffen, onder meer tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten, maar dat de onderlinge sportieve verbinding sindsdien alleen maar sterker is geworden. "We hebben een grote Marokkaanse gemeenschap, waaruit een hoop goede voetballers zijn voortgekomen, die ook de Eredivisie hebben gehaald. Dan is het leuk om je op zo'n groot toernooi te meten met zo'n tegenstander."
Tegelijkertijd erkent hij dat zo'n affiche ook buiten het veld reacties kan oproepen, vooral in grote steden. "Dat is dan even los van de eventuele problemen die burgemeesters op zich af zien komen in de grote steden", vervolgt de verslaggever en columnist. "Die zullen vrezen: waar gaat dit allemaal toe leiden? Maar ik kijk er sportief gezien echt naar uit."
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