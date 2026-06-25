Driessen ziet een groot probleem: "Waar gaat dit toe leiden?"

Valentijn Driessen ziet een mogelijke ontmoeting tussen Nederland en Marokko in de zestiende finales van het WK als een aantrekkelijk affiche.

Marokko plaatste zich voor de volgende ronde na een 4-2 zege op Haïti en eindigde als tweede in Groep C, achter Brazilië. Daardoor ligt een duel met Nederland in de knock-outfase voor de hand, mits Oranje zelf groepswinnaar wordt tegen Tunesië. In dat mogelijke affiche zouden meerdere bekende namen op het veld staan, zoals Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Brahim Díaz. Ook oud-speler van Ajax Noussair Mazraoui kan in dat scenario betrokken zijn.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf blikt Driessen vooruit op dat mogelijke duel en benadrukt hij vooral het sportieve aspect: "Ik hoopte op Nederland - Marokko. Dat lijkt me een geweldige wedstrijd. Zeker met alle sentimenten en de spelers die we bijna allemaal kennen, vanuit onze eigen competitie, België of internationale competities. Het zijn allemaal goede spelers", begint Driessen in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.