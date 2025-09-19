AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Driessen ziet einde Weghorst-periode: "Hij is een stuk sneller"

Thomas
bron: Kick Off
Weghorst baalt in de Johan Cruijff Arena
Weghorst baalt in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg lijkt zondag in de basis te starten bij Ajax in de uitwedstrijd tegen PSV. Althans, dat is de verwachting van De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. In de podcast Kick-Off stelt hij dat trainer John Heitinga vermoedelijk voor de Deense spits kiest.

"Dolberg is een stuk sneller", legt Driessen uit. "Ik denk dat PSV het eigen spel probeert te spelen, waardoor er ruimte ontstaat voor Ajax. Dan heb je toch mensen nodig met snelheid. Dolberg is een stuk sneller dan Weghorst, dus ik neem aan dat Dolberg nu gewoon in de basis staat."

De druk op Ajax is groot, zeker gezien de wisselvallige prestaties in de competitie. Toch vindt Driessen niet dat trainer John Heitinga moet vrezen voor zijn baan als het duel in Eindhoven verloren gaat. De trainer ligt al enige tijd onder vuur bij de achterban, maar volgens Driessen zou ontslag nu veel te vroeg zijn. "Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. Als dat het geval is, moeten we ook naar Alex Kroes wijzen. Hij heeft spelers gekocht, al is dat ongetwijfeld met goedkeuring van Heitinga."

John Heitinga

Vermoedelijke opstelling Ajax: Aankopen weer geen basisplaatsen?

0
Het logo van Ajax op een vlag van supporters

Domper: 'Ajax-supporters definitief niet welkom in Frankrijk'

0
Wout Weghorst Kasper Dolberg
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
