Driessen ziet einde Weghorst-periode: "Hij is een stuk sneller"

Kasper Dolberg lijkt zondag in de basis te starten bij Ajax in de uitwedstrijd tegen PSV. Althans, dat is de verwachting van De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. In de podcast Kick-Off stelt hij dat trainer John Heitinga vermoedelijk voor de Deense spits kiest.

"Dolberg is een stuk sneller", legt Driessen uit. "Ik denk dat PSV het eigen spel probeert te spelen, waardoor er ruimte ontstaat voor Ajax. Dan heb je toch mensen nodig met snelheid. Dolberg is een stuk sneller dan Weghorst, dus ik neem aan dat Dolberg nu gewoon in de basis staat."

De druk op Ajax is groot, zeker gezien de wisselvallige prestaties in de competitie. Toch vindt Driessen niet dat trainer John Heitinga moet vrezen voor zijn baan als het duel in Eindhoven verloren gaat. De trainer ligt al enige tijd onder vuur bij de achterban, maar volgens Driessen zou ontslag nu veel te vroeg zijn. "Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. Als dat het geval is, moeten we ook naar Alex Kroes wijzen. Hij heeft spelers gekocht, al is dat ongetwijfeld met goedkeuring van Heitinga."