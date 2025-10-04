Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"

Valentijn Driessen ziet in Erik ten Hag de ideale oplossing voor de huidige problemen bij Ajax. In de podcast Kick-off benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf dat de club er alles aan moet doen om de voormalig succescoach zo snel mogelijk terug te halen.

"Het enige scenario wat je kan volgen is bijvoorbeeld iemand als Ten Hag zo snel mogelijk terughalen. Desnoods met dezelfde directie. Als Ten Hag nu niet wil, moet je zorgen dat hij in de winter wél wil. Dan krijg je ook een bepaalde rust", stelt Driessen.

Volgens hem kan Ajax juist nu profiteren van de kwaliteiten van Ten Hag. "Iedereen weet dat Ten Hag een procestrainer is. Je geeft jezelf dan extra tijd en dat heeft Ajax nodig. Heitinga kan je tijd geven, maar daar gaat niks aan veranderen."

Daarnaast hekelt Driessen het gebrek aan ervaren en grote namen binnen de club. "Wat denk je nou: of je wordt getraind door Frank Peereboom, of door Winston Bogarde. Ja, dat is nogal een groot verschil. Je had Gerald Vanenburg in je club... Dat zijn namen waar je als jonge speler ook wat van wil aannemen."