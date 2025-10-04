Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"

Amber
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen ziet in Erik ten Hag de ideale oplossing voor de huidige problemen bij Ajax. In de podcast Kick-off benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf dat de club er alles aan moet doen om de voormalig succescoach zo snel mogelijk terug te halen.

"Het enige scenario wat je kan volgen is bijvoorbeeld iemand als Ten Hag zo snel mogelijk terughalen. Desnoods met dezelfde directie. Als Ten Hag nu niet wil, moet je zorgen dat hij in de winter wél wil. Dan krijg je ook een bepaalde rust", stelt Driessen.

Volgens hem kan Ajax juist nu profiteren van de kwaliteiten van Ten Hag. "Iedereen weet dat Ten Hag een procestrainer is. Je geeft jezelf dan extra tijd en dat heeft Ajax nodig. Heitinga kan je tijd geven, maar daar gaat niks aan veranderen."

Daarnaast hekelt Driessen het gebrek aan ervaren en grote namen binnen de club. "Wat denk je nou: of je wordt getraind door Frank Peereboom, of door Winston Bogarde. Ja, dat is nogal een groot verschil. Je had Gerald Vanenburg in je club... Dat zijn namen waar je als jonge speler ook wat van wil aannemen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Erik ten Hag

Erik ten Hag naar Ajax? "Die zou het misschien doen in januari"

0
Mandy van den Berg en Leonne Stentler

Stentler kritisch: "Heitinga heeft een onmogelijke opdracht"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd