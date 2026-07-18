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Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"

Thomas
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Michael Reiziger wordt steeds vaker genoemd als mogelijke toekomstige bondscoach van het Nederlands elftal. In de podcast Kick-off wordt gewezen op de succesverhalen van Luis de la Fuente en Lionel Scaloni, die zonder veel ervaring op het hoogste niveau uitgroeiden tot uiterst succesvolle bondscoaches. Volgens de analisten kan dat ook perspectief bieden voor de voormalig Ajax-speler en trainer.

"Het is een heel mooi verhaal van die bondscoach", zegt Jeroen Kapteijns over Luis de la Fuente. "Tot een aantal jaar terug zat hij alleen maar bij de jeugd en heeft hij een blauwe maandag wat kleinere clubs in Spanje getraind. Nu staat hij in de WK-finale, is hij Europees kampioen, en heeft hij van de 49 wedstrijden pas drie verloren."

Valentijn Driessen ziet veel overeenkomsten met de route die Lionel Scaloni aflegde bij Argentinië. "Die is bij de bond gekomen met Jorge Sampaoli, dat is fout gegaan, en toen heeft de bond hem naar voren geschoven. Het is een geweldige people manager. Hij heeft Messi, geen enkele andere bondscoach heeft Messi, maar hij heeft het natuurlijk wel goed gedaan. Het is een eenheid. Dit is natuurlijk een wereldprestatie, twee WK's achter elkaar in de finale."

Volgens Driessen hoeft een gebrek aan ervaring op het hoogste niveau dus geen struikelblok te zijn. "Wij zeggen: 'Michael Reiziger kan niet', maar als je dit projecteert op Argentinië en Spanje, zou je kunnen zeggen: 'Probeer het eens met Reiziger, misschien is dat wat.' Op het moment dat het goed uitpakt, zegt iedereen: 'Dat is de goede keuze'."

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