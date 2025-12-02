Driessen ziet groot probleem bij Ajax: "Zij worden geïntimideerd"

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd na het herhaaldelijke gebruik van vuurwerk definitief gestaakt. Dinsdagmiddag vindt het duel doorgang. Valentijn Driessen denkt er het zijne van.

"Het was gevaarlijk voor de spelers en de rest van het publiek. En het was niet de eerste keer. Het gebeurde ook al bij Ajax tegen SC Heerenveen. Deze keer was de waarschuwing dat er bij tweede keer vuurwerk definitief gestaakt zou worden en dat gebeurde", zegt Driessen bij De Telegraaf.

"Clubs zijn gewoon geen baas in eigen stadion", concludeert Driessen. "Dat is niet alleen hier zo, maar dat geldt voor alle grote clubs. Fans bepalen gewoon zelf wat er gebeurt. Hoe is het mogelijk dat er in een stadion waar wordt gefouilleerd en waar honderden stewards zijn er zoveel fakkels en zoveel vuurwerk binnen gesmokkeld kan worden? Wat is er aan de hand bij die poorten?"

"Stewards worden geïntimideerd en die kijken dan toevallig de andere kant op. En dan worden er honderden fakkels naar binnen gebracht. Daar zullen de clubs hun verantwoording moeten pakken", vindt Driessen. "De KNVB zal het wel onderzoeken en wat ik me kan voorstellen, is dat de F-side een aantal wedstrijden niet welkom zal zijn in de ArenA."

"Er moet gewoon keihard ingegrepen worden", is Driessen stellig. "Laat de F-Side maar vijf of zes wedstrijden leeg en hopelijk leren ze dan zich te gedragen. De wedstrijd tegen SC Heerenveen werd nog wel uitgespeeld, maar dat gebeurde nu niet. Als dit een repeterend verhaal is dan moet je als club optreden. Ook de KNVB speelt hierin een rol, maar de hoofdrol ligt bij Ajax."