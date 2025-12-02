Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen ziet groot probleem bij Ajax: "Zij worden geïntimideerd"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd na het herhaaldelijke gebruik van vuurwerk definitief gestaakt. Dinsdagmiddag vindt het duel doorgang. Valentijn Driessen denkt er het zijne van.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het was gevaarlijk voor de spelers en de rest van het publiek. En het was niet de eerste keer. Het gebeurde ook al bij Ajax tegen SC Heerenveen. Deze keer was de waarschuwing dat er bij tweede keer vuurwerk definitief gestaakt zou worden en dat gebeurde", zegt Driessen bij De Telegraaf

"Clubs zijn gewoon geen baas in eigen stadion", concludeert Driessen. "Dat is niet alleen hier zo, maar dat geldt voor alle grote clubs. Fans bepalen gewoon zelf wat er gebeurt. Hoe is het mogelijk dat er in een stadion waar wordt gefouilleerd en waar honderden stewards zijn er zoveel fakkels en zoveel vuurwerk binnen gesmokkeld kan worden? Wat is er aan de hand bij die poorten?"

"Stewards worden geïntimideerd en die kijken dan toevallig de andere kant op. En dan worden er honderden fakkels naar binnen gebracht. Daar zullen de clubs hun verantwoording moeten pakken", vindt Driessen. "De KNVB zal het wel onderzoeken en wat ik me kan voorstellen, is dat de F-side een aantal wedstrijden niet welkom zal zijn in de ArenA." 

"Er moet gewoon keihard ingegrepen worden", is Driessen stellig. "Laat de F-Side maar vijf of zes wedstrijden leeg en hopelijk leren ze dan zich te gedragen. De wedstrijd tegen SC Heerenveen werd nog wel uitgespeeld, maar dat gebeurde nu niet. Als dit een repeterend verhaal is dan moet je als club optreden. Ook de KNVB speelt hierin een rol, maar de hoofdrol ligt bij Ajax."

Gerelateerd:
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen

Ajax is vuurwerkvandalen op het spoor: "Zijn geïdentificeerd"

0
Vuurwerk buiten de Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans steken flink wat vuurwerk af buiten Johan Cruijff ArenA

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd