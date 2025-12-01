Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
'Driessen ziet grote straf voor Ajax aankomen': "Terreuracties"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax zwaar gestraft zal worden na het staken van de wedstrijd tegen FC Groningen, veroorzaakt door het vele vuurwerk dat vanaf de F-Side werd afgestoken. In zijn column in De Telegraaf spreekt de chef voetbal zelfs van terreuracties.

"Het is dieptreurig dat een door Ajax toegestaan eerbetoon voor een tweede maal zo uit de hand loopt", stelt Valentijn. "Getuige uitgelekte beelden van het betreffende supportersvak en appjes van Ajax-hooligans blijkt het te gaan om welbewuste terreuracties. Dat het deze kwaadwillenden lukt om de wedstrijd bewust in de vijfde minuut gestaakt te krijgen, bewijst eens te meer dat niet Ajax maar de harde supporterskern de baas is in de Johan Cruijff ArenA. Voor wie het nog niet mocht weten."

Volgens de journalist is het des te zorgwekkender dat de situatie opnieuw kon escaleren. "Dit maakt het des te kwalijker dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Na een onderzoek door de tuchtcommissie van de KNVB wacht Ajax ongetwijfeld een zware straf. De voetbalbond kan dit niet over zijn kant laten gaan en naast een geldboete zal het bewust supportersvak ongetwijfeld een aantal keren leeg moeten blijven."

Toch ziet Valentijn daar geen structurele oplossing in. "Buiten het stadion ligt de verantwoordelijkheid betreffende de openbare orde bij de overheid, maar in het stadion zullen de directies van clubs de strijd moeten aangaan met de harde kernen. Hoe moeilijk en zelfs gevaarlijk ook, zou er een ontmanteling moeten komen van deze vakken waar de harde kern zich verzamelen en terreuracties plegen, die het voetbal kapot maken", aldus Valentijn.

