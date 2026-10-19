Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax

Valentijn Driessen was afgelopen weekend niet te spreken over de optredens van de arbitrage. Ook bij FC Groningen - Ajax werden er volgens de journalist grote fouten gemaakt.

Volgens Driessen was het opnieuw geen foutloos weekend voor de scheidsrechters in de Eredivisie. "Zie de gemakkelijk gegeven eerste gele kaart van Martin van den Kerkhof voor PSV’er Mijnans bij ADO Den Haag. Ernstigere vergrijpen op het middenveld wuifde Van den Kerkhof daarvoor en daarna weg en zijn collega’s waren dit weekeinde evenmin consequent", begint hij in zijn column in de Telegraaf.

Ook bij FC Groningen - Ajax werden er volgens de journalist grote fouten gemaakt. "Of namen consequent foute beslissingen zoals Dennis Higler, die penaltymomenten voor FC Groningen (overtreding Klaassen op Willumsson) en Ajax (overtreding Rente op Leonardo) ten onrechte wegwuifde", somt hij op.