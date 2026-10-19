Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax
Valentijn Driessen was afgelopen weekend niet te spreken over de optredens van de arbitrage. Ook bij FC Groningen - Ajax werden er volgens de journalist grote fouten gemaakt.
Volgens Driessen was het opnieuw geen foutloos weekend voor de scheidsrechters in de Eredivisie. "Zie de gemakkelijk gegeven eerste gele kaart van Martin van den Kerkhof voor PSV’er Mijnans bij ADO Den Haag. Ernstigere vergrijpen op het middenveld wuifde Van den Kerkhof daarvoor en daarna weg en zijn collega’s waren dit weekeinde evenmin consequent", begint hij in zijn column in de Telegraaf.
Ook bij FC Groningen - Ajax werden er volgens de journalist grote fouten gemaakt. "Of namen consequent foute beslissingen zoals Dennis Higler, die penaltymomenten voor FC Groningen (overtreding Klaassen op Willumsson) en Ajax (overtreding Rente op Leonardo) ten onrechte wegwuifde", somt hij op.
Scheidsrechter Higler gaf zondag tijdens FC Groningen - Ajax in totaal wel twee strafschoppen, maar beiden werden gemist.
Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"
Driessen ziet Higler twee penalty's missen bij FC Groningen - Ajax
Vaessen zorgt met gestopte strafschop voor opvallende statistiek
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Sparta Rotterdam - Ajax
Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"
Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"
Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"
Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"
Spaan zegt 'sorry' tegen Ajax-speler: "Voor aanhoudend mopperen"
Waterreus wil wijziging in de Eredivisie: "Competitievervalsing!"
Maaskant eerlijk over Ajax: "Ze waren echt schandalig slecht"
Lukkien baalt van verlies: "Lijken gewoon te stoppen met lopen"
Van der Vaart schrikt van Ajacied: "Hij bleef het maar doen!"
Sánchez deelt update: "Hoop dat hij volgende week kan spelen"
Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"
Opvallende loting in KNVB Beker: Ajax speelt tegen Jong Ajax (V)
'Dies Janse sprakeloos': "Het is gruwelijk om met hem te spelen"
'Geheim verklapt over werkwijze Sánchez: "Moet eerlijk zeggen..."
Klaassen bijt van zich af na Ajax-zege: "Alles kwam voorbij"
Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"
Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"
Lukkien onder de indruk van Ajax: "Vond het een verrassend plan"
Blokzijl wijst op kwaliteit Ajax: "Dat hebben we vandaag gezien"
Thom van Bergen na Ajax-nederlaag: "Daar hadden we het lastig mee"
Maduro beschermt Ajacied: "Je kan hem makkelijk de schuld geven"
Owen Wijndal doet bijzondere Ajax-onthulling: "Wacht, echt waar?"
Brandt verbaasd: "Ik begrijp niet waarom we dat alleen uit kunnen"
Míchel reageert op penaltydiscussie Ajax: "Ik snap Leonardo..."
Klaassen gaf Marcos Leonardo geen penalty: "Afspraak is afspraak"
Klaassen ziet duidelijk verschil bij Ajax: "Dan speel je opeens beter"