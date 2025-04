Driessen ziet nieuwe Ajax-trainer: "Voorbestemd om terug te keren"

Ajacied Heitinga is dit seizoen de best presterende hoofdcoach in de historie van Liverpool geworden. Arne Slot kende een schorsing van twee duels, waardoor Heitinga er twee op de bank mocht plaatsnemen.

Newcastle United en Southampton werden met respectievelijk 2-0 en 3-1 verslagen. Valentijn Driessen is enthousiast over de Ajacied. "Met Heitinga heeft de voormalige succestrainer van Feyenoord een ras-Ajacied in zijn staf bij Liverpool opgenomen. De 41-jarige trainer uit Alphen aan den Rijn is voorbestemd om ooit weer terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA, maar als onderdeel van team Slot wil Liverpool hem voorlopig niet laten gaan", schrijft Driessen in De Telegraaf.

"In januari stond West Bromwich Albion op de stoep voor Heitinga, maar stonden Liverpool en Heitinga zelf niet open voor die klus bij de club uit de Championship, het tweede niveau van Engeland", weet Driessen. "Onder de spelers van Liverpool is Heitinga mateloos populair zoals hij in zijn interimperiode bij Ajax ook bijzonder geliefd was onder de Ajacieden."

In januari 2023 mocht Heitinga het seizoen afmaken na het vertrek van Alfred Schreuder. "Waar de spelers graag door wilden met Heitinga koos de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat voor Maurice Steijn en vertrok Heitinga naar West Ham United, waar hij assistent werd van zijn oude Everton-trainer David Moyes."

"Toen die vertrok uit Londen lag de weg vrij voor Slot om Heitinga toe te voegen aan zijn staf. Met zijn ervaring in het internationale topvoetbal bij onder andere Ajax, Atletico Madrid en Everton weet Heitinga hoe de hazen lopen. Vooralsnog is het de bedoeling dat Heitinga Slots rechterhand blijft bij Liverpool, maar dat hij bij een mooie carrièrekans weer op eigen benen gaat staan als hoofdtrainer staat vast", besluit hij.