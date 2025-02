Driessen ziet nieuwe concurrent voor Brobbey: "Hij speelde goed"

Christian Rasmussen heeft donderdagavond een goede indruk achtergelaten op Valentijn Driessen. De aanvaller van Ajax begon tegen Union verrassend in de basis en wist te scoren.

Het optreden van de Deen kon Driessen wel bekoren. "Hij maakte echt een prima goal. Zoals hij dat afmaakte, dat heb ik Brobbey al anderhalf jaar niet zien doen op die manier", stelt de journalist in Kick-off van de Telegraaf. "Zo rustig, zo bekeken, zo gecontroleerd, het was gewoon volledig bewust. Ook tegen Fortuna. Het is ook een kwaliteit hè, twee keer een-op-een komen en twee keer scoren."

Driessen sluit niet uit dat Rasmussen vaker de kans in de spits gaat krijgen van Francesco Farioli. "We dachten dat er een concurrent minder zou zijn met de blessure van Weghorst, maar Rasmussen heeft zich wel laten zien", oordeelt hij. "Ik vond dat hij goed speelde, ook in het team."