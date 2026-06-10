Driessen ziet niks in eventueel Oranje-plan: "Wordt kwetsbaar"

Valentijn Driessen vindt het geen goed idee om Frenkie de Jong tijdens het WK als centrale verdediger naast Virgil van Dijk te gebruiken. In de podcast Kick-off van De Telegraaf werd die mogelijkheid besproken nadat Jurriën Timber vanwege een blessure afhaakte voor het eindtoernooi.

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Mike Verweij opperde dat De Jong mogelijk rechts in het centrum van de defensie zou kunnen spelen, maar Driessen was direct duidelijk. "Ja, dat moet je niet willen. Hij is er toch voor de opbouw? Gaan we dan met onze reet in onze eigen zestien voetballen en dat hij de boel vanuit daar moet sturen?" Verweij wees erop dat De Jong regelmatig terugzakt om de bal op te halen, maar volgens Driessen is dat juist niet wenselijk. "Frenkie heeft ook een verdedigende taak en dat is eigenlijk belangrijker. Dat hij de bal daar komt ophalen vind ik eigenlijk juist niet goed, want dat betekent dat hij weer een linie naar achter komt. Dan hebben we een extra linie nodig om weer vooruit te komen."

Daarnaast vreest de journalist dat Oranje defensief kwetsbaar wordt met De Jong centraal achterin. "Je wordt verdedigend verschrikkelijk kwetsbaar met Frenkie in het centrum. Er zal bovendien ook iemand een aanval op moeten gaan zetten en in de passing wat moeten brengen." Driessen ziet meer waarde in de huidige middenvelders. "Ryan Gravenberch is goed aan de bal en heeft de versnelling. Tijjani Reijnders heeft dat veel minder, hem moet je wat dieper zetten. Justin Kluivert is er om bij de spitsen te komen, dus ik zie dat niet als een oplossing." Verweij kon zich juist wel vinden in het idee om De Jong een linie naar achteren te schuiven. "Het is wel een Cruijffiaanse gedachte."