Driessen ziet niks in eventueel Oranje-plan: "Wordt kwetsbaar"
Valentijn Driessen vindt het geen goed idee om Frenkie de Jong tijdens het WK als centrale verdediger naast Virgil van Dijk te gebruiken. In de podcast Kick-off van De Telegraaf werd die mogelijkheid besproken nadat Jurriën Timber vanwege een blessure afhaakte voor het eindtoernooi.
Mike Verweij opperde dat De Jong mogelijk rechts in het centrum van de defensie zou kunnen spelen, maar Driessen was direct duidelijk. "Ja, dat moet je niet willen. Hij is er toch voor de opbouw? Gaan we dan met onze reet in onze eigen zestien voetballen en dat hij de boel vanuit daar moet sturen?"
Verweij wees erop dat De Jong regelmatig terugzakt om de bal op te halen, maar volgens Driessen is dat juist niet wenselijk. "Frenkie heeft ook een verdedigende taak en dat is eigenlijk belangrijker. Dat hij de bal daar komt ophalen vind ik eigenlijk juist niet goed, want dat betekent dat hij weer een linie naar achter komt. Dan hebben we een extra linie nodig om weer vooruit te komen."
Daarnaast vreest de journalist dat Oranje defensief kwetsbaar wordt met De Jong centraal achterin. "Je wordt verdedigend verschrikkelijk kwetsbaar met Frenkie in het centrum. Er zal bovendien ook iemand een aanval op moeten gaan zetten en in de passing wat moeten brengen."
Driessen ziet meer waarde in de huidige middenvelders. "Ryan Gravenberch is goed aan de bal en heeft de versnelling. Tijjani Reijnders heeft dat veel minder, hem moet je wat dieper zetten. Justin Kluivert is er om bij de spitsen te komen, dus ik zie dat niet als een oplossing."
Verweij kon zich juist wel vinden in het idee om De Jong een linie naar achteren te schuiven. "Het is wel een Cruijffiaanse gedachte."
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Driessen ziet niks in eventueel Oranje-plan: "Wordt kwetsbaar"
Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"
PSV slaat slag en haalt 16-jarig Ajax-talent transfervrij binnen
Jurriën Timber reageert op mislopen WK: "Het breekt mijn hart"
'Regeer ziet eigen transferwaarde afgelopen seizoen iets dalen'
Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"
'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'
'Spaanse club gaat zich bij Ajax melden voor toptarget Rosa'
Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd
Ajax vertrekt in de voorbereiding op het seizoen naar Garderen
Huntelaar kritisch op speler Nederlands elftal: "Hij is bang"
Wesley Sneijder waarschuwt Koeman: "Zo gaat het niet werken"
Kenneth Perez verwacht wijziging bij Oranje: "Echt irritant"
Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"
Ajax krijgt financiële domper en moet ruim twee miljoen betalen
'Ajax heeft Zwitserse WK-ganger van vier miljoen in het vizier'
'Ajax en PSV grijpen mis: Mats Rots vertrekt naar Bundesliga'
Oud-Ajacied hekelt handelswijze van Feyenoord: "Dat kán niet"
Hans Kraay tipt oud-Ajacied bij Oranje: "Zou met hem gaan spelen"
Theo Janssen verbaasd over onthulling Oranje-assistent: "Kan niet"
Frenkie de Jong niet tevreden: "Dan is het gevoel heel anders"
Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"
Reserves Oranje met Weghorst pijnlijk onderuit tegen Oezbekistan
Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter
Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"
Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"
Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'
Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan