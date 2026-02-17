Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Driessen ziet probleem-speler bij Ajax: "Levert veel te weinig"

Joram
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Owen Wijndal staat door de blessure van Oleksandr Zinchenko weer in de basis bij Ajax, maar volgens Valentijn Driessen is dat geen geruststellende gedachte voor de Amsterdammers. De journalist vindt dat de linksback structureel tekortschiet.

Volgens Driessen is het wegvallen van Zinchenko dan ook een flinke aderlating: "Die Wijndal levert gewoon veel te weinig. Als hij gewoon had gebracht wat hij bij AZ leverde, dan had hij de linksback van Ajax voor vier of vijf jaar kunnen zijn."

De journalist ziet weinig perspectief voor Wijndal, zolang hij niet constanter gaat presteren. "Want hij geeft gewoon iedere keer niet thuis", vervolgt hij bij De Telegraaf. "Als Zinchenko fit zou zijn, kwam hij natuurlijk helemaal niet meer aan spelen toe", aldus Driessen over Wijndal.

