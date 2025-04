Driessen ziet problemen voor Ajax: "Ik heb mijn zware twijfels"

Mike Verweij blikte terug op de wedstrijd en noemde de nederlaag geflatteerd: "Dat was enorm geflatteerd, zeker als je dat eerste half uur zag. Ook hoe dat eerste doelpunt tot stand kwam. Eigenlijk alles wat het hele seizoen de kant van Farioli op viel, viel nu een keer verkeerd."

Verweij gaf daarnaast een relativerende noot mee: "Ik sprak een heel wijs man en die zei: 'Je kan beter één keer met 4-0 verliezen dan vier keer met 1-0.' En dat is natuurlijk een enorme waarheid. Dus het kan je beter zo overkomen dan de komende weken gaan kwakkelen. En ik denk dat het eerste half uur wel zoveel houvast geeft dat die spelers denken 'dit moeten we heel snel rechtzetten.' En als ze slim zijn, dan doen ze dat gelijk tegen Sparta."

Valentijn Driessen plaatste daar direct een kanttekening bij: "Het ligt er natuurlijk aan wanneer deze nederlaag geleden wordt. Als je 4-0 in de derde wedstrijd verliest, dan heb je wel een probleem. Dan zeg je, ja, je kan beter één keer met 4-0 verliezen dan vier keer met 1-0. Het ligt eraan wanneer je de nederlaag lijdt."

Over de uitleg dat het verlies geflatteerd zou zijn, is Driessen kritisch: "Dat hoor je alleen uit de Ajax-hoek, want dat downplayt die nederlaag. Dan kan je zeggen 'het viel eigenlijk allemaal wel mee. En de volgende keer staan we er weer, we hebben er altijd gestaan na overwinningen en nederlagen.' Dus dat begrijp ik wel. Maar 4-0 is natuurlijk voor een kampioen drie wedstrijden voor het einde... Met 4-0 verliezen bij FC Utrecht is natuurlijk een blamage."

Toch zag hij ook sterke momenten van Ajax: "Ajax probeerde te voetballen, dat deden ze het eerste half uur. Ze gaven veel druk, dominant, helft van de tegenstander. En dan bleek het toch ineens heel kwetsbaar." Volgens Driessen ligt dat niet alleen aan de spelers: "Ligt dat dan aan de spelers of ligt dat dan ook aan de trainer? De trainer krijgt alle credits voor wat ze tot dusver hebben laten zien. Maar nu gaan ze iets meer richting de Ajax-kant op spelen. Dat was bij Willem II ook. Dat was ook meer Ajax in de eerste helft. Toen werd het ook 1-0 voor Willem II en nu gebeurde dit. Dan heb ik wel mijn zware twijfels voor volgend jaar."