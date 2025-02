Driessen ziet PSV-uitblinker: "Ajax zal achter haar oren krabben"

Valentijn Driessen is vol lof over de prestaties van Ivan Perisic en Oliver Boscagli bij PSV. In de Kick-Off podcast van De Telegraaf bespreekt de journalist de indrukwekkende 3-1 overwinning van de Eindhovenaren op Juventus in de Champions League.

Perisic, die de 1-0 scoorde tegen Juventus, bleek een van de uitblinkers van de avond. Driessen, die aanvankelijk niet veel van Perisic verwachtte, is positief verrast. "Perisic kwam terug van een kruisbandblessure en bij Hajduk Split (club uit Kroatië, red.) redde hij het al bijna niet", legt de journalist uit. "Ik dacht dat PSV een oude, kreupele man in dienst kreeg."

Maar Perisic bewees het tegendeel. Driessen vervolgde: "Ik hoorde dat hij bij Ajax is aangeboden. Die zullen ook wel twee keer achter hun oren krabben, want hij was echt geweldig (tegen Juventus, red.)". Het is duidelijk dat Perisic zijn waarde voor PSV heeft bewezen, vooral in de grote wedstrijden. Driessen voegde toe: "In alle grote wedstrijden doet hij het, dus je ziet wel die extra kwaliteit bij hem."

Naast Perisic maakt ook Boscagli indruk. Driessen benadrukt de rol van de verdediger, die voor rust en opbouw zorgt. "Dan heb je iemand die aan de bal rust heeft en kan opbouwen", aldus Driessen.