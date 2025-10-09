Doorzetters
'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Driessen ziet rol voor Ajacied bij Oranje: "Daar twijfel ik niet aan"

Cherine
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Ronald Koeman is in aanloop naar het WK. Bij Oranje zijn ze op zoek naar spitsen. Er wordt voornamelijk gesproken over Donyell Malen, en hoewel Wout Weghorst van de partij is, wordt hij nauwelijks genoemd.

"Ik denk dat hij het wel snapt", zegt Valentijn Driessen tegenover De Telegraaf over de Ajax-spits. Hij is ook een supersub. Als het even niet gaat en je gooit de lange ballen de zestien in, dan kun je beter een Weghorst hebben." 

"Als Weghorst al heeft meegespeeld in de eerste 80 minuten, dan heb je daar weinig meer aan. Malen is een ander type voetballer", verklaart hij. "Ik begrijp dat je eventueel start met Malen en eindigt met Weghorst; die zou ongetwijfeld zijn minuten maken. Daar twijfel ik niet aan", aldus Driessen.

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
