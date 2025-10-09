Het laatste Ajax Nieuws
Driessen ziet rol voor Ajacied bij Oranje: "Daar twijfel ik niet aan"
Valentijn Driessen Foto: © Telesport
Ronald Koeman is in aanloop naar het WK. Bij Oranje zijn ze op zoek naar spitsen. Er wordt voornamelijk gesproken over Donyell Malen, en hoewel Wout Weghorst van de partij is, wordt hij nauwelijks genoemd.
"Ik denk dat hij het wel snapt", zegt Valentijn Driessen tegenover De Telegraaf over de Ajax-spits. Hij is ook een supersub. Als het even niet gaat en je gooit de lange ballen de zestien in, dan kun je beter een Weghorst hebben."
"Als Weghorst al heeft meegespeeld in de eerste 80 minuten, dan heb je daar weinig meer aan. Malen is een ander type voetballer", verklaart hij. "Ik begrijp dat je eventueel start met Malen en eindigt met Weghorst; die zou ongetwijfeld zijn minuten maken. Daar twijfel ik niet aan", aldus Driessen.
