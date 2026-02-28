Driessen ziet seizoen Ajax niet goed aflopen: "Dit jaar niet"

Met het duel tegen PEC Zwolle voor de deur laait de discussie rond Ajax opnieuw op. De Amsterdammers zoeken naar stabiliteit, maar volgens Valentijn Driessen is er weinig reden tot optimisme. De journalist ziet weinig aanknopingspunten dat het op korte termijn beter zal gaan in de Johan Cruijff ArenA.

"Dit jaar niet", antwoordt hij op de vraag of het nog goed gaat komen met de Amsterdammers in gesprek voor De Telegraaf. Driessen verwijst daarbij naar het recente optreden tegen NEC, waarin Ajax volgens hem ver verwijderd was van de clubidentiteit.

"Ik heb ze tegen NEC gezien en dan is vooraf ook het plan om te verdedigen, maar dat heeft niets met Ajax-voetbal te maken. Als je in eigen huis volledig zoek gespeeld wordt door NEC dat alleen vergeet de boel af te maken, dan kan je je rustig zorgen maken om die plaats twee te halen."