2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Driessen ziet wedstrijd van Ajax: "Het was allebei om te janken"

bron: Kick-off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen kijkt terug op een uiterst onaangename zondag. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf vertelt de chef voetbal dat zijn bezoek aan AZ - Ajax in het AFAS Stadion allesbehalve plezierig was.

Samen met presentator Pim Sedee en collega Mike Verweij haalt Driessen eerst uit naar de omstandigheden in Alkmaar. "Het was verschrikkelijk in Alkmaar. In de hele Randstad was het schitterend weer, maar je rijdt Alkmaar binnen en je komt terecht in één grote wolk van mist", aldus Driessen.

Volgens de journalist bleef het niet bij mist alleen. "Het was echt superkoud. En dat bleef zo. De rest van Nederland kon genieten van de zon, maar alleen dat AFAS Stadion was niet om te begaan", vervolgt hij.

Verweij herkent de weersproblemen in stadions, maar wijst op een andere locatie waar zon juist een nadeel is. "Weet je welk stadion heel lastig is met zo’n heerlijk zonnetje? Stadion Galgenwaard. Zeker in de winter staat de zon vól in je gezicht. Je kunt dan je eigen onzin op je laptop niet eens lezen."

Vervolgens vraagt Sedee zich af welke wedstrijd van afgelopen zondag het slechtst was: FC Utrecht – Feyenoord (0-1) of AZ – Ajax (1-1). Driessen hoeft daar niet lang over na te denken. "Utrecht - Feyenoord was voor mij sowieso slechter, omdat ik dat op een telefoonschermpje heb zitten kijken onderweg naar Alkmaar", zegt hij.

Verweij, die namens De Telegraaf bij FC Utrecht – Feyenoord aanwezig was, heeft juist een andere mening. "Dan was voor mij AZ – Ajax slechter, want die heb ik op een telefoontje gekeken."

Driessen vat het weekend bondig samen: "Het was allebei om te janken." Daarbij kijkt hij met enige jaloezie naar collega Jeroen Kapteijns, de vaste PSV-watcher van de krant. "Je moet eigenlijk hopen dat Jeroen Kapteijns ziek wordt of zo, zodat we ook af en toe naar PSV kunnen. Want daar wordt nog wel gevoetbald", besluit Driessen.

