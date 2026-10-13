Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen ziet zwakke schakel bij Ajax: "Kan het niet belopen"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Valentijn Driessen toont zich kritisch over de selectie van de club uit Amsterdam. De verslaggever is van mening dat er (te) weinig talenten in de basis staan. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Al deze jongens zijn gekomen. Er speelt bijna geen Nederlander meer in. Volgens mij stond er één in de basis: Youri Baas. Ook speelden er weinig mensen van De Toekomst. Dat is toch wel de heilige graal bij Ajax", legt hij uit in de podcast Kick-off van de Telegraaf. "Jeugd, mensen die bij Ajax zijn opgeleid en al wat verder zijn en eventueel nog wat goede spelers bijkopen. Dat is de ideale mix", constateert Driessen.

"Daar is nu totaal geen sprake van. Sean Steur laten ze gaan. Dat is best een prima speler", vervolgt hij over de middenvelder van Newcastle United. "Mika Godts (die aan PSG werd verkocht, red.) was ook goed. Misschien was die wel gebleven als de boel wel intact was gehouden", voorspelt Driessen, die bovendien nog niet onder de indruk is van de nieuwe nummer '6' bij Ajax. 

"Sofyan Amrabat kan het niet belopen. Dat is altijd zijn probleem geweest, ook elders", blikt hij terug. "Met een ander systeem dan wel, maar in dat 4-3-3 heeft hij moeite om het allemaal te kunnen belopen. Ik vraag me af of hij de man is, die Ajax op dit middenveld moet hebben", besluit Driessen over de Marokkaanse routinier. 

Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!

Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"

0
Ajax-fans worden opgepakt in Split

Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"

Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)

Marco Timmer vreest voor Ajax: "Echt die problemen oplossen"

Ajax krijgt veelbesproken arbiter aangesteld voor duel in Kroatië

Noa Lang legt miljoenen neer voor villa met eigen voetbalveld

Openhartige Alderweireld: "Dat kon ik mentaal niet plaatsen"

Konadu is uitblinker in België: "Ik ben blij dat ik hier ben"

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws