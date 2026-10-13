Driessen ziet zwakke schakel bij Ajax: "Kan het niet belopen"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Valentijn Driessen toont zich kritisch over de selectie van de club uit Amsterdam. De verslaggever is van mening dat er (te) weinig talenten in de basis staan.

"Al deze jongens zijn gekomen. Er speelt bijna geen Nederlander meer in. Volgens mij stond er één in de basis: Youri Baas. Ook speelden er weinig mensen van De Toekomst. Dat is toch wel de heilige graal bij Ajax", legt hij uit in de podcast Kick-off van de Telegraaf. "Jeugd, mensen die bij Ajax zijn opgeleid en al wat verder zijn en eventueel nog wat goede spelers bijkopen. Dat is de ideale mix", constateert Driessen.

"Daar is nu totaal geen sprake van. Sean Steur laten ze gaan. Dat is best een prima speler", vervolgt hij over de middenvelder van Newcastle United. "Mika Godts (die aan PSG werd verkocht, red.) was ook goed. Misschien was die wel gebleven als de boel wel intact was gehouden", voorspelt Driessen, die bovendien nog niet onder de indruk is van de nieuwe nummer '6' bij Ajax.