Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Driessen: "Zij hebben nogal wat verkeerde beslissingen op hun naam"

Tom
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Door de matige resultaten van Ajax afgelopen weken ligt trainer John Heitinga behoorlijk onder vuur. Maar ook directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker liggen net zo goed onder vuur, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. 

"Dat de directie moet besluiten terwijl de voetbaldirecteuren Beuker en Kroes net zo goed als Heitinga zwaar onder vuur liggen is hun functionele verplichting", schrijft Driessen. "Zij zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga vier maanden geleden, voor het aankoop- en verkoopbeleid in de zomer, voor de denk- en speelwijze die Ajax voorstaat en dus medeplichtig aan de huidige malaise in de Johan Cruijff ArenA."

"Dat wetende ontslaat het de voetbaldirectie bij Ajax niet van de verplichting beslissingen te nemen", gaat hij verder. "Zelfs als het tegen hun eigen beleidskeuze is en ze daarmee een ernstig brevet van onvermogen op de eigen revers spellen. En Ajax misschien nog verder het moeras intrekken, want Beuker en Kroes hebben nogal wat verkeerde beslissingen op hun naam staan."

"Dat de totale chaos regeert bij Ajax toont het echelon boven de directie. In één week tijd stopten eind september de twee vrouwen in de rvc, voorzitter Carolien Gehrels (aangetreden in februari) en Hermine  Voûte per direct als commissaris van Ajax. Daar waar voetbalcommissaris Danny Blind begin september zijn vertrek aankondigde. Weliswaar tot er een opvolger is gevonden, maar weliswaar past hij op de winkel in de Johan Cruijff ArenA, het past Blind niet om over zijn graf te regeren."

"Het rotten van de vis begint aan de kop is de uitdrukking die op Ajax van toepassing is. En in deze sportieve en bestuurlijke puinhoop moet Heitinga zijn team zien te ontwikkelen. Vooralsnog lukt de trainer dat niet getuige de belabberde wedstrijd tegen Sparta en de late ontsnapping aan de eerste nederlaag in de Eredivisie", besluit hij. 

