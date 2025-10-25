Driessen: "Zij zullen tegen FC Twente met mes op de keel spelen"

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Bjorn
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen kijkt uit naar de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf gaat de wedstrijd in Enschede bepalend zijn voor de toekomst van trainer John Heitinga.

Ajax ging woensdagavond met maar liefst 5-1 onderuit bij Chelsea, maar Driessen zag wel aanknopingspunten voor de Amsterdammers. "Heitinga had vooraf wel een degelijk plan uitgedacht", schetst hij in zijn column voor De Telegraaf. "Het eerste kwartier hield Ajax op Stamford Bridge redelijk simpel stand met een compactere, verdedigende tactiek. In de geest van het Ajax van Francesco Farioli vorig seizoen."

"Met het grote verval dit seizoen zou Heitinga door meer zekerheden in te bouwen bij FC Twente kunnen voortborduren op de eerste vijftien minuten", geeft Driessen advies. "Ook zoals in Londen met Remko Pasveer onder de lat. Met twee penalty's en twee van richting veranderde afstandsschoten viel de routinier weinig kwalijk te nemen bij zijn rentree."

Driessen verwacht zondag revanchegevoelens bij de Amsterdammers. "Ajax, en Heitinga in het bijzonder, zullen zondag tegen FC Twente met het mes op de keel spelen. Er moet gewonnen worden. Met reacties over getoonde vechtlust, de wil om te strijden, het vertrouwen in elkaar, over trots en veerkracht na de zoveelste vernedering hoef je niet meer aan te komen. Slechts vier overwinningen dit hele seizoen tegen Telstar, Heracles, PEC Zwolle en NAC Breda, de nummers 14, 15, 16 en 18 in de Eredivisie is niet langer te verkopen als Ajax zijnde", besluit hij.

Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
