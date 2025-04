Driessen: "Zo kwam Ajax een jaar geleden Farioli op het spoor"

Go Ahead Eagles veroverde maandagavond op de KNVB Beker door na strafschoppen af te rekenen met AZ. Valentijn Driessen vindt dat de Deventenaren een zeer knappe prestatie hebben geleverd, maar vreest ook voor de toekomst. De journalist van De Telegraaf vraagt zich af of trainer Paul Simonis nog te behouden is voor Go Ahead Eagles.

"Voor de buitenwacht heeft Simonis in een klap zijn naam gevestigd", schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. "Bij kenners was hij al eerder opgevallen door de verzorgde en aanvallende wijze waarop hij Go Ahead Eagles dit seizoen laat voetballen. Het elftal is onder zijn leiding uitgegroeid tot een witte raaf op het hoogste profniveau."

"Ongetwijfeld komt Simonis met alle succes het huidige seizoen komende zomer in beeld bij grotere kapitaalkrachtigere clubs uit diverse grote Europese competities", uit Driessen zijn zorgen voor Go Ahead Eagles. "Steeds vaker varen clubs bij het aannemen van trainers op data. Op die manier kwam Ajax een jaar geleden Francesco Farioli op het spoor. In heel Europa zullen niet veel trainers met zo'n gering budget zulke statistieken kunnen overleggen als Simonis. Het is eenvoudig om te zeggen dat er voor Simonis nog voldoende uitdagingen liggen in Deventer, met onder andere deelname aan de Europa League."

Driessen ziet echt ook een gevaar. "Aan de andere kant is het heel goed denkbaar dat enkele spelers van Go Ahead Eagles zullen profiteren van het successeizoen en elders hun financiële en sportieve heil zullen zoeken. Wat komt daarvoor terug?", vraagt hij zich af. "Het is voorstelbaar dat Simonis het ijzer smeedt nu het heet is."

"Een nationale of zelfs internationale trainerscarrière kan een snelle vlucht nemen met goede keuzes, maar even snel in de dop gebroken worden door een foute keus. Zie hoe moeilijk Joseph Oosting, de vorige kroonprins van het trainersgilde, het heeft bij FC Twente. Terwijl hij eerder dit seizoen met zijn club aan de weg timmerde in de Europa League. Het zijn afwegingen die Simonis nu nog niet hoeft te maken, maar het kan weleens sneller gebeuren dan hijzelf voor mogelijk houdt. Zeker als zaakwaarnemers met de succesvolle hoofdtrainer aan de haal gaan", besluit Driessen.